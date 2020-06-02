Kadıköy’de “polis şiddetine hayır” eylemine polis müdahalesi: 29 kişi gözaltına alındı

İstanbul Kadıköy'de gençlik örgütlerinin "Normaliniz polis şiddetidir" sloganıyla yapmak istediği eyleme polis müdahale etti, 29 kişin polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

Türkiye'de Koronavirüs'e karşı uygulanan sokağa çıkma yasakları sırasında polis ve bekçi şiddeti artış gösterdi.

Gençlik Örgütleri’nin, artan polis şiddetine dikkat çekmek için Kadıköy Boğa Heykeli önünde "Normaliniz polis şiddetidir" sloganıyla yapmak istediği açıklamaya polis müdahale etti. Müdahale sonucu çok sayıda kişi darp edildi. 29 kişi gözaltına alındı. Ara sokaklara dağılan gençler, "Polis şiddetine son" sloganları attı.

ABD’nin Minneapolis kentinde de polisin boynuna diziyle basarak boğması sonucu siyah vatandaş George Floyd hayatını kaybetmişti. Cinayet sonrası ırkçılık ve polis şiddetine karşı başlayan protestolar ABD'ye yayıldı. Avrupa'da da birçok yerde ırkçılığa karşı protestolar düzenlenmeye başladı.