Kadıköy’de müşterisine hakaret eden taksicinin araç kullanım belgesi iptal edildi

İstanbul Kadıköy’de aracına aldığı müşteri ile tartışan ve müşteriye hakaret eden taksici, polis tarafından yakalandı. Bin 339 TL para cezası kesilen ve ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” maddesine işlem uygulanan taksicinin toplu taşıma aracı kullanım belgesi iptal edildi.