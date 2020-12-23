Fenerbahçe kritik maçta M. Başakşehir ile karşı karşıya geliyor

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak maç bugün 19:00'da başlayacak.

Süper Lig'e iyi başlamasına rağmen son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe bugün evinde Medipol Başakşehir ile çok kritik bir maça çıkıyor. Bahattin Şimşek'in yöneteceği maç bugün saat 19:00'da başlayacak.

Son haftalarda aldığı sonuçlarla beraber takımdaki geleceği tartışma konusu haline gelen Erol Bulut'un yönetimindeki Fenerbahçe, son 6 maçında 4 kez yenildi.



Ligde ilk kez üst üste 2 maçından puan çıkaramayan Fenerbahçe, haftaya 23 puanla 3. sırada girdi.

Kadıköy'de kazanamıyor

Fenerbahçe, ligde bu sezon kendi sahasında maç kazanmakta zorluk çekiyor. Sarı-lacivertliler, tarihte ilk kez ligde üst üste 3 maçta sahasından puansız ayrıldı.

Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak hem kötü gidişe dur demek hem de sahasında yeniden galibiyet yaşamak istiyor.

Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 7 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sezon başında kurduğu alternatifli kadro sebebiyle övgüler alan ancak sakatlık ve hastalıklar sebebiyle oyunculardan istediği derecede faydalanamayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir sınavına da önemli eksiklerle çıkacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mbwana Samatta, Diego Perotti, Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Tolga Ciğerci ile sarı kart cezalısı Dimitris Pelkas, Medipol Başakşehir karşısında yer almayacak. Koronavirüs testi pozitif çıkan Ozan Tufan da Başakşehir karşısında takımını yalnız bırakacak.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay-Sangare-Serdar-Tisserand-Caner, Sosa-Gustavo, Ferdi-Mert Hakan-Thiam, Cisse

Medipol Başakşehir: Mert- Rafael-Skrtel-Epureanu-Mbombo-İrfan Can-Mehmet Topal-Visca-Giuliano-Deniz-Crivelli

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mbwana Samatta, Diego Perotti, Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Tolga Ciğerci ile sarı kart cezalısı Dimitris Pelkas, Medipol Başakşehir karşısında yer almayacak. Koronavirüs testi pozitif çıkan Ozan Tufan da Başakşehir karşısında takımını yalnız bırakacak.

Başakşehir'de Visca ve Epureanu iyileşti

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları geçen Edin Visca ve Alexandru Epureanu, teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi halinde bu mücadelede takımdaki yerlerini alabilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, Koronavirüs testi pozitif çıkan ve izolasyon sürecinde olan bir futbolcu da görev alamayacak.

Öte yandan, sakatlığı süren Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek.