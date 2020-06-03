Kadıköy'de kadın cinayeti: Tartıştığı eşini boğarak öldürdü

İstanbul Kadıköy’de bir erkek, tartıştığı eşini boğarak öldürdü. Polis ekipleri gelene kadar kadının cansız bedeninin başında bekleyen şüpheli, kelepçelenerek gözaltına alındı.



Olay, saat 15.00 sıralarında Kozyatağı Toktaş Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın beşinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Özbekistanlı T.M., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi N.M.’yi boğarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şüpheli koca, polisler gelene kadar cesedin başında bekledi. Polis ekiplerince kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheli T.M., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne götürüldü. Daireye giren sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.



Hakan Kaytan isimli bir mahalle esnafı, ölen kadını ve şüpheliyi tanımadığını söyleyerek, “Nasıl öldürdüğünü bilmiyoruz. Kavga sesi de duymadık. Sessiz, sakinlerdi” dedi.