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Spor

Kadıköy'de hedef 7'de 7

Fenerbahçe 5 mağlubiyetle, Kadıköy'de en fazla yenildiği dönemlerden birini yaşıyor

03 Mart 2021 13:54

Dış sahada bu sezon en çok puan toplayan takım olan Fenerbahçe, kendi sahasında ise tam 5 yenilgi aldı. Kadıköy'de en çok mağlubiyet aldığı dönemlerden birini yaşayan sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda kalan 7 maçı da kazanmayı hedefliyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un, "Deplasmanlardaki başarımızı sahamızda da tekrarlamalıyız. Çok önemli puan kayıpları yaşadık. Ancak bundan sonra evimizde puan kaybına tahammülümüz yok. Sahamızda oynayacağımız 7 karşılaşmayı da kazanacağımıza inanıyorum" dediği ifade edildi.

Hazırlıklar sürüyor

Ligin 28. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerde Caner Erkin'in dışında belinde ağrılar bulunan Sadık da idmanda yer almadı. Kanarya'nın ilk 15 dakikası basına açık olan idmanın son bölümünde taktik çalıştığı öğrenildi.

 

 

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