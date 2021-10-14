Kadıköy'de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de bir kişinin sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Caferağa Mahallesi'nde Kamuran Tün'ün (42) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Burada nöbetçi savcıya çıkarılan Murat T, Hacı T, Selçuk B. ve Duygu H.A., ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Murat T. ve Hacı T'nin "töre saiki ile tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, diğer şüpheliler Selçuk B. ve Duygu H.A. hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "konutunu terk etmeme" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Ne olmuştu?

Caferağa Mahallesi Albay Faik Sözener Caddesi ile Söğütlüçeşme Caddesi kesişiminde Kamuran Tün (42), bir kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Saldırıda 7 bıçak darbesiyle yaralanan Tün, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, zanlı Murat T'yi, olay yeri yakınında suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına almıştı. Murat T'nin cinayeti, 20 yıl öncesine dayanan bir husumet nedeniyle işlediği öne sürülmüştü.

Cinayetle ilgili olarak Hacı T, Selçuk B. ve Duygu H.A. da gözaltına alınırken, Salih T'nin ise arandığı öğrenilmişti. (AA-DHA)