Kadıköy'de bekçiler tarafından darp edilen avukat 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

İstanbul Kadıköy'de GBT sorgulaması yapmak isteyen bekçilere 'Bu uygulama hukuka aykırı' demesinin ardından darp edilip ve ters kelepçeyle gözaltına alınan avukat Mürsel Ünder, bekçilerin de şikayetçi olmasının ardından 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

Olay Kadıköy'de 17 Ocak gecesi 01.00 sıralarında Söğütlüçeşme metrobüs turnikelerinin girişinde meydana geldi. İddiaya göre kendisine "GBT" sorgusu yapmak isteyen bekçilere bu uygulamanın hukuka aykırı olduğunu söyleyen Avukat Mürsel Ünder, bekçiler tarafından darp edildi ve ters kelepçeyle gözaltına alındı. Ünder ve bekçiler birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldu.

Bekçilerin şikayeti üzerine Ünder 'şüpheli' sıfatıyla, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi. Avukat Ünder, ifadesinde bekçilerin kendisini GBT sorgulaması yapmak için durduğunu, bekçilere GBT sorgulaması yapmaya yetkilerinin olmadığını fakat kimlik gösterebileceklerini söylediğini belirterek "Görevli bekçiler ısrarla bu yetkilerinin olduğunu beyan ettiler. GBT yapabileceklerini herkese yaptıklarını söylediler. Bu tartışmanın akabinde avukat olduğumu söyledim. 7245 sayılı yasanın kendilerine bu yetkiyi vermediğini hatırlattım. Kendileri de bu yasaya göre işlem yapacaklarını söylediler" dedi.

"Kaba tavırları nedeniyle olay bu noktaya geldi"

Durdurma yetkisinin kanunen makul bir sebebe dayanması gerektiğini kaydeden Ünder, "Bütün tartışma benim neden durdurulduğumu sormam üzerine başladı. Kendileri makul bir sebep sunmadan biz yaparız şeklinde savunmaya geçtiler. Mevcut olayın yaşanacağını bilsem hiçbir şekilde buna müsamaha etmezdim fakat bekçilerin kaba tavırları nedeniyle olay bu noktaya geldi. Yoksa benim kimlik göstermemek gibi bir direnişim asla söz konusu değildir" diye konuştu.

İfadenin ardından basın açıklaması yapıldı

Mürsel savcılıktaki ifadesinde bekçilerden şikayetçi olduğunu vurguladı. Mürsel'in savcılıkta ifade vermesinin ardından Anadolu Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, TBB Eski Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Filiz Saraç ve çok sayıda avukat katıldı.

"Bekçilik kurumu büyük bir güvenlik sorunu haline geldi"

TBB Başkanı Erinç Sağkan, "Bugün burada altını çizmek istediğimiz husus, aslında yasal gerekçesi yurttaşların güvenliğini sağlamak üzere oluşturulmuş ve kurulmuş olan bekçilik kurumunun çok büyük bir güvenlik sorunu haline gelmiş olmasıdır. Maalesef ki canımızı, malımızı başta olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerimizi korumak üzerine oluşturulduğu söylenen bu kurum artık ciddi anlamda en temel Anayasal hak ve özgürlüklerimizi, başta bu somut olayda seyahat özgürlüğü olmak üzere engelleyen, yok eden ve şiddet göstermek suretiyle hakları ihlal eden bir kuruma dönüşmüş olmasıdır" şeklinde konuştu.

"Kimse size makul bir sebebi bildirmeden bırakın GBT yapmayı, durdurma ve kimlik sorma hakkı yoktur"

Darp edilen Avukat Mürsel Ünder ise "Varlık sebebi Türkiye'de yaşayan her an insanın güvenliğini sağlamak olan, bunun için ücret ve kadro alan insanlar. Bu sebeple de Türkiye'de yaşayan her insana hizmet etmekle yükümlü olan bekçiler, bugün Türkiye'de yaşayan her insanla ilgili bir güvenlik ve özgürlük sorununa dönüşmüş durumda. İstanbul Valiliği'ne, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne kendilerinin kurumsal bir şekilde bu tür bir şiddet meselelerinin kendi üzerine yapışmaması için derhal bu olay özelinde bana şiddet uygulayan ve bu şiddete vesile olan tüm görevlilerin derhal açığa alınması gerekiyor. Bununla ilgili olarak da şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de yaşayan herkesi için kimse sizi keyfine göre durduramaz, keyfine göre kimlik soramaz, bir sebep bildirmek zorunda. Burada alındığı gibi 'Hemşerim gel buraya kimliğini göster' tamamen hukuka aykırı bir şey. Kimse size makul bir sebebi bildirmeden bırakın GBT yapmayı, durdurma ve kimlik sorma hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

"Meslektaşımızın yanındayız"

TBB Eski Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Filiz Saraç ise "Şiddetin haklısı haksızı olmaz. Meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Mahalle Bekçileri Kanunu'nun yedinci maddesine göre bir kimsenin durdurulması ve kimlik sorulması için makul sebep olması gerekir. Bu sebep olmak bir yana ardından da şiddete meslektaşımız maruz bırakılmıştır. Bu şiddeti kınıyoruz. Meslektaşımızın yanındayız" dedi. (DHA)