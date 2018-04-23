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Spor

'Kadıköy Boğası' şaha kalktı; 4-1

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta sona erdi

23 Nisan 2018 19:17

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında 4-1'lik skor elde ederek, rahat bir galibiyete imza attı.

Süper Lig'de son 4 maçını kazanarak tekrar çıkışa geçen Fenerbahçe, 30. haftayı 60 puanla 4. sırada bitirdi. Fenerbahçe, ligde son 4 haftaya girilirken lider Galatasaray'ı 3 puan geriden takip etmeye devam ediyor.

Maçtan notlar:

Fenerbahçe'nin son haftalardaki golcüsü Aatıf, maçın 14. dakikasında skordaki dengeyi bozdu. Fenerbahçe, Aatıf'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

 Son 3 haftada 3 golü bulunan formdaki bir diğer golcü Soldado karşılaşmanın 20. dakikasında sahneye çıktı. Fenerbahçe, Soldado ile aradaki farkı 2'ye çıkardı.

Antalyaspor 36. dakikada arada farkı 1'e indiren golü Doukara'nın ayağından buldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve ilk yarı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

İkinci yarıda baskılı oyununu yeniden rakip üzerinde hissettiren Fenerbahçe, 57. dakikada Giuliano ile arada farkı tekrar 'ye çıkardı.

Fenerbahçe'nin Hollandalı forveti Vincent Janssen, 72. dakikada Soldado'nun yerine oyuna girdi ve 4.5 ay aradan sonra ilk kez sahaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sonradan oyuna giren Valbuena, karşılaşmanın 90. dakikasında çok şık bir gole imza attı ve skoru 4-1'e taşıdı.

Valbuena'nın attığı gol aynı zamanda maçın skorunu belirleyen gol oldu. Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

 

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR

STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu 

SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Aatif, Dirar, Giuliano, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

ANTALYASPOR: Boffin, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Yekta, Charles, Hakan, Maicon, Sangare, Doukara
TEKİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

Goller: 14' Aatıf, 21' Roberto Soldado, 36' Doukara, 62' Giuliano, 90' Valbuena

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