T24 LogoT24 Logo
Gündem

KADIKÖY-BEŞİKTAŞ VAPURUNDA 09.05

Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümünde İstanbul'da hayat 2 dakikalığına durdu

10 Kasım 2018 13:16

Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 80\'inci ölüm yıl dönümünde İstanbul\'da hayat 2 dakikalığına durdu. Kadıköy, Beşiktaş vapurunda saatler 09.05\'i gösterdiğinde yolcular yüzlerini Dolmabahçe Sarayı\'na dönerek, saygı duruşuna geçti. Aynı anlarda Beşiktaş İskelesi\'nde de bekleyen yolcular saygı duruşuna geçerek, Ata\'ya saygılarını gösterdi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Vatandaşların vapurun ön güvertesinde Dolmabahçe Sarayı\'na doğru saygı duruşunda bulunması

-Vapurdan Dolmabahçe Sarayı\'nın açıklarında tekneler

-Vapurdan Dolmabahçe Sarayı\'nın açıklarında askeri gemi

-Vapurun içinden yönlerini Dolmabahçe Sarayı\'na dönerek saygı duruşunda bulunanlar

-Vapurdan Beşiktaş İskelesi\'nde bekleyen vatandaşların saygı duruşu

10.11.2018 -09.45- Haber Kodu : 181110020_

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yüksel KOÇİSTANBUL DHA UluGazi Mustafa Kemal AtatürkKadıköy BeşiktaşDolmabahçe SarayıAynıBeşiktaşAtaGörüntü Dökümü VatandaşlarınHaber Kodu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24