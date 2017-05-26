Kadıköy Belediyesi'ne yurtdışı yasağı

İstanbul Valiliği, Kadıköy Belediyesi'ne yurtdışına çıkış yasağı koydu. Karara tepki gösteren Belediye Başkanı "Biz ülkemizi iyi bir şekilde temsil etmenin gururunu yaşarken bu yasak anlaşılabilir bir durum değildir" dedi.

Odatv’nin haberine göre, yurtdışına çıkışları İçişleri Bakanlığı iznine bağlanan Kadıköy Belediye Meclis üyeleri yazılı onay zamanında gelmediği için yurtdışında davetli oldukları bir konferansa katılamayacak.

Kadıköy Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri; Kübra Küçükerden Koçan, Mesut Kösedağı ve Soydan Alkan’ın Avusturya’da 31 Mayıs 2017-2 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Avrupa Bölgeler Kurulu toplantısına davet edildi. Kadıköy Belediyesi tarafından meclis üyelerinin toplantıya katılımları için 17 Mayıs’ta İstanbul Valiliği’ne yazı gönderildi.

Yazıda Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeleri’nin Avrupa Bölgeler Kurulu’nun davetlisi olarak “Yenilikçilik ve Gençlik” konulu konferansa katılacakları belirtildi ve davet mektupları yazı ekine konuldu. Davet mektupları ile birlikte 17 Mayıs’ta İstanbul Valiliği’ne gönderilen yazıya onay gelmedi. Belediye meclis üyeleri onay gelmediği için Avrupa Bölgeler Kurulu toplantısına katılamayacak.

Belediyeye ikinci yasak

İçişleri Bakanlığı, daha önce de Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mart ayında düzenlenen “Sağlıklı Şehirler Yıllık İş Toplantısı ve Konferansı”na katılacak olan Kadıköy Belediye Meclis üyeleri Damla Toprak ve İlhami Sadıkoğlu’nun yurtdışına çıkışına izin vermemişti. Toprak ve Sadıkoğlu bakanlık izni gelmediği için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağına kabul edilen Türkiye’deki 12 belediyeden biri olan Kadıköy Belediyesi’ni temsil edememişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykut Nuhoğlu “Kadıköy kültür, sanat, spor, sosyal tüm faaliyetleriyle ülkemizi yurtdışında temsil eden bir ilçedir. Biz ülkemizi iyi bir şekilde temsil etmenin ve daha çok tanıtıp anlatmanın gururunu yaşarken İçişleri Bakanlığı’nın meclis üyelerimizin yurtdışına çıkışına izin vermemesi anlaşılabilir bir durum değildir. Bundan sonra bize gelen davetlere İçişleri Bakanlığı tarafından izin verilmediği yanıtını vereceğiz” diye konuştu.