-Kadıköy belediyesine yönelik operasyon İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - Kadıköy Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 2'si tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Kadıköy Adliyesine sevk edilen 9 kişi, Cumhuriyet Savcısı Saadettin Ulusoy tarafından sorgulandı. Bu kişilerden 4'ü tutuklanması, 4'ü de haklarında adli kontrol uygulanması istemiyle mahkemeye gönderilirken, bir kişi savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Kadıköy Belediyesi Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Sabri İlze ile bir firma çalışanı Murat Atalan tutuklanırken, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Demircan, Destek Hizmetleri Müdürü Nuray Zeybek, Fikret Kayacan, Güney Derin, Erol Özbalçık ve Süleyman Erdal serbest bırakıldı. Mahkemenin, herhangi bir kişi hakkında adli kontrol uygulamasına gerek görmediği öğrenildi. Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, belediye çalışanlarından 11'inin gözaltına alındığını, 10 kişinin serbest kaldığını, bir kişi hakkında da tutuklama kararı çıktığını söyledi. Tutuklama kararının farklı bir nedenle verildiğini belirten Öztürk, şöyle devam etti: ''Tutuklama kararı, ihalelerle veya yapılan operasyonun içeriğiyle ilgili değil. Şu an yargılamayla ilgili bilgi veremiyorum. Çünkü gizlilik kararı devam ediyor. Ancak biz bu gizlilik kararına saygı gösterirken, bugün gazetelerde boy boy dava süreciyle ilgili, delillerin toplanmasıyla ilgili haberler yer aldı. Bizim her şeye rağmen yargıya ve karara olan saygımız devam edecek. Ama sonuç itibarıyla yapılmış operasyon CHP'li belediyelere yönelik bir itibarsızlaştırma operasyonu oldu. Yargının vermiş olduğu kararla bu ortaya çıkmış durumda.'' Bir gazetecinin, ''Bir kişi daha tutuklandı, acaba firma yetkilisi miydi?'' şeklindeki sorusu üzerine Öztürk, ''Bu tamamen bizim dışımızda. Belediye faaliyetlerinin dışında. Onların arasındaki bir ilişkiden dolayı ama birkaç gün içerisinde onların da çıkacağını düşünüyorum. Onunla ilgili de somut bir şey olduğunu düşünmüyorum, ama dediğim gibi henüz delillere vakıf değiliz. Ancak bildiğim kadarıyla bugüne kadar ihale ile ilgili bir soruşturma yapılıyordu. İhalelerle ilgili herhangi bir tutuklama kararı yok şu anda'' diye konuştu. Tutuklananlardan Sabri İlze, Paşakapısı Cezaevine, Murat Atalan ise Maltepe Cezaevine gönderildi.