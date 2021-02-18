Kadıköy Belediyesi ve DİSK Genel-İş zam konusunda anlaştı; işçiler greve devam kararı aldı

Kadıköy Belediyesi'nde işçilerini greve gitmesi sonrası belediye ile DİSK Genel-İş arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonlandı. En düşük işçi maaşının net 5 bin 275 TL olarak belirlendiğini açıklarken, işçiler sendika genel merkezinin kendilerinden habersiz işverenle masaya oturduğunu ve eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

Bugün, Kadıköy Belediye binası önünde eylemlerine devam eden işçiler kendilerinin haberi olmadan sendikanın genel merkezi ile belediyenin masaya oturarak sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.

Kadıköy Belediyesi işçileri, Genel-İş Genel Merkezi'nin işçilerin iradesi dışında imzalayacağı sözleşmeyi tanımadıklarını belirterek, "Mücadelemiz greve çıkan tüm işçi arkadaşlarımız bitti diyene kadar sürecek" dedi.

Genel-İş, İstanbul Anadolu Yakası1 No'lu Şube Yöneticisi Ali Ekber Arslan ise, "Bugün bu kalabalığı hiçe sayan genel merkez, ismine ne derseniz deyin, ama biz bunlara işçi düşmanı diyebiliriz. Burada şubenin ve tabanın iradesini yok saymak kabul edilemez. Bu doğrultuda biz grevimizi devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Belediyeden açıklama

Kadıköy Belediyesi de TİS görüşmelerinde anlaşıldığını belirterek bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şunlar dendi:

“Kadıköy Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri,

Genel-İş Sendikası Genel Merkezi ile yapılan anlaşma ile sona ermiştir.

İmzalanan sözleşmeyle, Kadıköy Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı, ikramiyeler ve yıllık ödenen sosyal yardımlar hariç; aylık net 5 bin 275 TL olarak belirlenmiştir.”