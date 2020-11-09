Kadıköy Belediyesi'nden Üsküdar ve Kadıköy'de duyulan siren sesine ilişkin açıklama

İstanbul'un Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinden yaklaşık 3 dakika boyunca siren sesi duyuldu. Kadıköy Belediyesi'nden duruma dair yapılan açıklamada siren sisteminin yanlışlıkla çalındığı belirtildi.

İstanbul'un Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinin çeşitli noktalarında saat 23.41 itibarıyla yaklaşık 3 dakika süren bir siren sesi duyuldu. Söz konusu durumu sosyal medya üzerinden paylaşan onlarca kişi, yetkililere sirenin nedenini sordu.

Bölgede yaşayanları tedirgin eden durumun nedeni Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı açıklama ile belli oldu.

Kadıköy Belediyesi sosyal medya hesabında bir vatandaşa cevap olarak yaptığı açıklamada "Eski Koşuyolu kalp hastanesine, Kaymakamlık bilgisinde kurulan alarm (siren) sistemi yanlışlıkla çalmıştır, bilginize" ifadeleri kullanıldı.