Kadıköy Belediyesi'nden ilanlı tepkiye yanıt: Semtimizin takımı Fenerbahçe'nin maç günlerinde aynı etiketi kullanıyoruz

T24 Haber Merkezi

Kadıköy Belediyesi, Süper Lig'in 23. haftasındasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nedeniyle belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından trafik yoğunluğuna dikkat çekmek amacıyla #FenerinMaçıVar etiketiyle yapılan duyuruya gelen tepkiler üzerine bir açıklama yayımladı.

"Kadıköy'de Yaşayan Sevgili Futbolseverler" başlığıyla yayımlanan açıklamada, maç günleri trafiğin durma noktasına geldiğinden ötürü, şehir içi araç yoğunluğunun önüne geçilmesini amaçladıkları belirtildi.

Belediye'nin duyurusunda, #FenerinMaçıVar etiketinin Başakşehir, Alanyaspor, Kırklarelispor karşılaşmaları için de paylaşıldığı belirtildi.

Kadıköy Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle: "Kadıköy’de maç günleri, trafik nedeniyle hayat durma noktasına geliyor. Biz de bu yüzden Kadıköy'de bu sorunu yaşayanlara sesimizi duyurmak istedik. Özellikle derbi maçlarında rakip takım taraftarlarının maçlara bireysel gelmesi yasaklandığı için, içeriği Fenerbahçe taraftarına yönelik hazırlayarak şehir içi araç yoğunluğunun önüne geçilmesini amaçladık. Sesimizi taraftarlara duyurabilmek için de sezonun ikinci yarısı itibariyle semtimizin takımı Fenerbahçe'nin maç günlerinde #FenerinMaçıVar etiketini kullanıyoruz. Daha önce Başakşehir, Alanyaspor, Kırklareli Spor maçlarını da aynı görsel ve aynı söylemle paylaştık.

Maç günü ayrıca Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın hesabından her iki kulüp için tebrik mesajı yayınladık ve uzun yıllardır devam eden rekabetin sonucu ne olursa olsun sportmence geçmesi adına kurum olarak niyetimizi açıkça ifade ettik. Zaten fark etmişsinizdir, şikâyet konusu olan paylaşım sadece bilgilendirme amaçlıdır" ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Kadıköy Belediyesi'ne, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynandığı gün resmi hesabından atılan tweet için Cumhuriyet gazetesine tam sayfa ilanla tepki gösteren 'Kadıköy Sivil Galatasaray İnisiyatifi, Kadıköy Belediyesi'nin, Fenerbahçe'nin resmi organı gibi tavır sergilediğini belirterek, seçmenlerinin en temel haklarını pervasızca umursamamaya devam ettiği belirtilmişti.