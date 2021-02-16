Kadıköy Belediyesi'nde işçiler greve başladı; Belediye Başkanı: 4 bin 972 TL teklif edildi; işçiler teklifi yalanladı

T24 Haber Merkezi

Kadıköy Belediyesi'nde 2 bin 300 işçi, toplu sözleşme görüşmesi olumsuz sonuçlandığı için greve başladı. Grev kararının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "İşçilerimizin eline geçecek toplam net gelir, ikramiyeler hariç en düşük 4 bin 972 liralık teklifimiz, sendika temsilcileri tarafından kabul edilmemiştir. Teklifimiz en düşük ücretle yüzde 38 zamdır" dedi.

Öte yandan işçiler açıklama yaparak Odabaşı'nın açıklamalarını yayımladı. DİSK Genel-İş Anadolu Yakası'na bağlı işçiler kendilerine 4 bin 972 TL değil; 3 bin 200 TL maaş teklif edildiğini duyurdu.

Kadıköy Belediyesi’nde çalışan binlerce işçi greve başladı. Belediye ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’nın 2 bin 300 işçi için yürüttüğü toplu sözleşme görüşmesinin olumsuz sonuçlanmasının ardından işçiler gece yarısı belediyenin önüne ‘Bu işyerinde grev vardır’ yazılı pankart asarak greve başladı. İşçi ile işverenin zam konusunda anlaşamadığı belirtildi.

Grevin başlamasının ardından açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, belediyenin verdiği teklifin merkezi hükümetin belirlediği 2 bin 825 lira 90 kuruşluk asgari ücretten fazla olduğunu söyleyerek, "Teklifimiz en düşük ücretle yüzde 38 zamdır" dedi.

Odabaşı'nın açıklaması şöyle:

"Belediyemizde örgütlü olan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile uzun zamandır Toplu İş Sözleşme (TİS) masasındayız. Ancak yapılan görüşmeler sorununda toplu sözleşme masasında uzlaşmaya varamadık. Sonuç olarak, 16 Şubat tarihinde Kadıköy Belediyesi'nde grev var.

Kamuoyuna ve işçi haklarına verdiğimiz değer nedeniyle yaptığımız açıklama, ön bilgilendirme amaçlıdır. Detaylı bilgiler daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ancak şunu da belirtmeliyiz ki, teklifimiz merkezi hükümetin işçiye verdiği AGİ dahil 2 bin 825 lira 90 kuruşluk asgari ücretin üzerindedir. İşçilerimizin eline geçecek toplam net gelir, ikramiyeler hariç en düşük 4 bin 972 liralık teklifimiz, sendika temsilcileri tarafından kabul edilmemiştir.

Teklifimiz en düşük ücretle yüzde 38 zamdır. Sürecin bu noktaya gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü ve işçi sınıfıyla dayanışma duygularımızı tekrarlayarak, hak arama mücadelesi veren sendikaların, sınıf bilinciyle bütün alanlarda aynı kararlılıkta mücadele etmelerini temenni ediyorum."

Grevdeki işçilerden açıklama: Bize 3 bin 200 TL maaş teklif edildi

Kadıköy Belediyesi'nde çalışan ve grev kararı alan DİSK Genel-İş Anadolu Yakası 1 No'lu şubeye bağlı işçiler, Odabaşı'nın söylediğinin aksine kendilerine masada 3 bin 200 maaş teklif edildiğini söyledi.

İşçilerin yaptığı açıklama şöyle:

"Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Şerdil Dara Odabaşı'nın belediye işçilerinin grevine ilişkin kamuoyu duyurusunun gerçekleri yansıtmadığını üzülerek gördük. Sosyal medyada yansıtılanın aksine bize en son müzakere masasında aylık net 3.200 maaş ve yüzde 7 zam teklif edilmiştir. Şu an belediyede en düşük günlük ücret 77 TL'dir. Belediye bunu 94 TL'ye çıkarmayı teklif etmektedir. Ayrıca yaptığı hesapta yıllık verilen ücretleri aylara bölerek eklemiştir."