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Ekonomi

KADIKÖY BELEDİYESİ İŞÇİLERİNİN GREVİ İSTANBUL (A.A)

20 Temmuz 2010 23:16

-KADIKÖY BELEDİYESİ İŞÇİLERİNİN GREVİ İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - DİSK'e Bağlı Genel-İş Sendikasına üye Kadıköy Belediyesinde çalışan 407 işçi, grevin ikinci gününde eylem yaptı. Kadıköy Belediyesi Hasanpaşa binası önünde toplanan işçiler, Altıyol'a kadar çeşitli sloganlar atarak, yürüdü.  DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 Nolu Şube Başkanı Şahan İlseven, burada yaptığı açıklamada, belediyenin bir gazeteye verdiği ilanda, belediyede çalışan bir işçinin net maaşının 2 bin 500 TL olduğunu ve yapılacak yüzde 10'luk zamla 2 bin 750 TL'ye yükseleceğinin yer aldığını, bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. İlseven, grevin Kadıköy halkına karşı olmadığını, uzlaşmaz işveren karşısında yasal haklarını kullanmak zorunda kaldıklarını kaydetti.  Eyleme katılan işçiler, bordrolarını göstererek, maaşlarının 2 bin 500 TL'nin altında olduğunu belirtti.

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