Kadıköy Belediyesi: 'Charlie Hebdo' karikatürü yayımlamadık

Kadıköy Belediyesi’nden Gazete Kadıköy’de Charlie Hebdo saldırısının ardından yayımlanan ve Kadıköylü karikatüristlerin görüşlerine yer verilen haberde Hz. Muhammed karikatürünün kullanıldığı iddiasına yalanlama geldi. Belediyeden yapılan açıklamada “Kadıköy Belediyesi olarak milli ve dini değerlerimize gösterdiğimiz hassasiyetin tartışmaya açılmasını dahi incitici buluyoruz. Bu haberle amaçlanan şiddet ve terörün yıkıcı sonuçlarına dikkat çekmekti” ifadeleri yer aldı.,

Kadıköy Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle:



Gazete Kadıköy’ün 16 Ocak tarihli 771. Sayısında “Yaşasın Mizah/Karikatür” başlıklı haberde Hazreti Muhammed’e hakaret içeren karikatür yayınlandığına ilişkin haberler bütünüyle asılsız ve çarpıtmadır.

Söz konusu haberde Charlie Hebdo Dergisi’ne yönelik yapılan saldırı Kadıköylü karikatüristlerin görüşleri alınarak değerlendiriliyor ve kınanıyordu.

Haber içinde Charlie Hebdo Dergisi’nden hiçbir karikatür kullanılmadı. Haberde kullanılan tek karikatür dergiye yapılan saldırı sonrasında ünlü karikatürist Carlos Latuff tarafından öldürülen karikatürist Charbonnier’i anma amacıyla çizilmişti. Haberde kullanılan fotoğraflardan birinde ise saldırı sırasında yaşamını kaybeden Stephane Charbonnier elinde derginin bir sayısını tutuyordu. Charbonnier’in elinde tuttuğu dergi kapağında bir Musevi’nin ittiği tekerlekli sandalyeye oturmuş bir Müslüman görünüyordu. Daha önemlisi fotoğrafta yer alan dergi kapağındaki Müslüman figürü kesinlikle Charlie Hebdo Dergisi’nin Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerinden biri değildi. Kapak yazısında “Dokunulmaz” ve “Kendimizle alay ettirmeyelim” yazıyordu.

Gazete Kadıköy’de yayınlanan öldürülen karikatürist Charbonnier’in fotoğrafının ‘karikatür yayınladılar” şeklinde haber haline getirilmesi bütünüyle çarpıtma ve siyasi manipülasyon amaçlıdır.

Kadıköy Belediyesi olarak milli ve dini değerlerimize gösterdiğimiz hassasiyetin tartışmaya açılmasını dahi incitici buluyoruz. Bu haberle amaçlanan şiddet ve terörün yıkıcı sonuçlarına dikkat çekmekti. Belediyemizi ve Gazete Kadıköy’ü hedef gösteren yayınların yapılmasını üzüntüyle izliyoruz.