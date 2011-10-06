Kadıköy Belediyesi baskınında 'rüşvet kasası' ortaya çıktı

T24 - İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz aylarda Kadıköy Belediyesi’ne baskın düzenleyerek ihale yolsuzluğu ve rüşvet soruşturması başlattı. Bu kapsamda önceki gün polis, Kadıköy Belediyesi’ne ikinci bir baskın düzenledi.



Habertürk gazetesinden Nihat Uludağ'ın haberine göre, baskında Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Demircan’ın da aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri olan Kadıköy Belediyesi Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Sabri İlze’nin evinde yapılan aramada 75 bin TL bulundu.



Cebinde kasa anahtarı

Ancak İlze’nin üzerinde bulunan banka kasasına ait bir anahtar, ‘rüşvet kasasını’ ortaya çıkarttı. Sabri İlze’nin bir bayan banka çalışanı akrabası üzerine kasa kiraladığı tespit edildi. Polisin bilgisine başvurduğu kadın bankacı, “Kasa benim üzerime ancak vekaleti ve kullanımı Sabri İlze’ye ait” dedi.

Bunun üzerine polis, savcılık izniyle banka kasasını açmak için kolları sıvadı. Oluşturulan bir heyet bankaya giderek kasayı açtı.



Rüşvetin listesini yırttı

Ancak iddiaya göre bir kadın bankacı çıkan bir kâğıdı hızla yırtmaya başladı. Polis, duruma müdahale etti ve topladığı parçaları delil torbasına koydu. Kasadan 455 adet tam altın, ihale kazanan 2 firmanın Sabri İlze adına kestiği 100 bin ve 25 bin TL’lik iki çek çıktı.

Bankacının yırtmaya çalıştığı kâğıtta ise ne kadar altının hangi belediye çalışanına ait olduğunun yazılı olduğu öğrenildi.



Usulsüzlük bulunan ihaleler

Kadıköy Belediyesi’nde Maliye Bakanlığı müfettişleri tarafından usulsüzlük tespit edilen ihaleler şöyle: 2009’da yapılan özel güvenlik hizmet alım ihalesi, 2010’da yapılan sokak hayvanları için alüminyum atık kovası alım ihalesi, kuaför ve spor salonu için malzeme alımı ile işçilik yaptırılması ihalesi, 30 adet şoför temin hizmet alım ihalesi, ve 90 adet Mercedes marka araç için hizmet bakım ihalesi.







