Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, Göztepe Bostanı açılışında konuştu: Elimizden geldiğince bu alanları çoğaltacağız; bostanlar hepimizin

Kadıköy Belediyesi’nin “Her mahalleye bir bostan” projesine Moda ve Fenerbahçe'nin ardından Acıbadem ve Göztepe Bostanı eklendi. Göztepe Bostanı'nın açılışına katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bu işe başladığımızda amacımız çocukların toprakla buluşmasıydı. Elimizden geldiğince bu alanları çoğaltacağız. Bostanlar hepimizin” dedi.

Kadıköy Belediyesi, sağlıklı ve temiz gıdaya doğrudan erişimin sağlanması amacıyla hayata geçirdiği “Kadıköy Bostanları” projesi çoğalarak devam ediyor.

Kadıköylülerin sağlıklı ve temiz gıdaya doğrudan erişmesini ve kendi gıdasını üretebilmesini amaçlayan Kadıköy Belediyesi, “Her mahalleye bir bostan” projesini kapsamında 18 Eylül’de Moda ve Fenerbahçe Bostanı’nı açtı. Eylül ayında başlayan proje kapsamında bostanlarda ücretsiz yer edinen Kadıköylüler, toprakla buluştu. O bostanlara Göztepe ve Acıbadem bostanları eklendi.

Mart ayında dört bostan için başvurular alındı. Binlerce başvuru arasında yapılan kura çekimi sonucunda Moda Bastanı’nın 120, Fenerbahçe Bostanı’nın 42, Göztepe Bostanı’nın 60 ve Acıbadem Bostanı’nın 45 asil ve toplam 267 yedek bostan gönüllüsü belirlendi.

Bostan gönüllüleri, bostanlarına kavuştu; toprağı havalandırdı, pembe domates, çeri domates, acı biber, patlıcan, salatalık fidesini toprakla buluşturdu.

"Bostanlar hepimizin"

Göztepe Bostanı'nın açılışına katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bu işe başladığımızda amacımız çocukların toprakla buluşmasıydı. Çünkü birçok çocuğumuz domatesin ve çileğin ağaçta yetiştiğini biliyordu. Bostanlarda domatesin ve çileğin nasıl yetiştiğini bilecek. Geçen kar yağdığı zaman bir bostan gönüllüsü marulun üzerindeki karı temizlemiş. Ona iyilik yaptığını, temizlenmesi gerektiğini düşünmüş. O kadar doğadan uzaklamışız ki doğanın ihtiyaçının ne olduğunu bilmiyoruz. Orada emin oldum ki doğru bir iş yapıyoruz. Elimizden geldiğince bu alanları çoğaltacağız. Bostanlar hepimizin. Beraber hasat yaparız. İyi ekimler diliyorum” diye konuştu.

Acıbadem Bostanı

Üretim hiçbir kimyasal katkı maddesi olmadan yapılacak

Bostan gönülleri, salı-perşembe 08.30-19.00 ve cumartesi-pazar 10.30-19.00 saatleri arasında bostanlarına giderek belediye görevlileri ile birlikte bostanlarının bakımını yapabilecek.

Üç kez üst üste bostana gitmeyen kişinin bostanı sırasına göre yedek listedeki kişiye devredilecek. Bostan gönüllüleri 6 aylık süre boyunca bostanlarında ekim yapabilecek. Eylül ayında kış sezonu için bostanların yeni gönüllüleri yine kura çekimi ile belirlenecek.

Çocuk, genç ve yaş almış her yaştan, her meslekten gönüllüler beraber kışın kışlık sebze meyve, yazın yazlık sebze meyve üretimini hiçbir kimyasal katkı maddesi kullanmadan doğal yöntemlerle yapılabilecek.

"Amacımız temiz gıdaya ulaşmak"

Acıbadem Bostanı'nın açılışına katılan Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Leyla Terzi “Biz geçen eylül ayında bir hikâye başlattık. Kadıköy'de şehrin ortasında tarım yapmak, temiz gıdaya ulaşmak gibi bir amacımız vardı. İki bostan ve 120 gönüllümüz vardı. Şimdi ise 4 bostanımız var. 270 gönüllümüz oldu. Şu an çok mutluyuz. Beklentilerimizin üzerinde amacımıza ulaştık. Gönüllüler, altı aylık yaz ve kış dönemi olarak değişiyor. Herkes bu heyecanı yaşamalı. Yazlık sebzelerin ekimini yaz gönüllleri yapıyor.” ifadelerini kullandı.

"Kentin ortasında burası bir vaha gibi"

Göztepe Bostanı’nda gönüllü olan Nalan Topal, “İnşallah ektiklerimizin mis gibi kokusunu alırız” derken, bostanları bir vaha olarak değerlendiren bir başka bostan gönüllüsü Tahsin Aksu, “Kentin ortasında burası bir vaha gibi Özgürlük Parkı ve içinde de böyle bir uygulama yapılmış olması çok güzel. Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Göztepe gönüllüsü Sezi Atmaca, “Bu sene kura olduğu zaman hemen direkt alarm kurdum zaten ve çıktığı zaman çok heycanlandım. Gerçekten çok teşekkürler belediyeye” ifadelerini kullandı. Acıbadem Bostanı gönüllü olan Elif Akman Günay da, “Bütün enerjini, bütün stresini toprağa vermek çok güzel bir şey olacak” diye konuştu.