Kadıköy Anadolu Lisesi Dayanışması’ndan “torpille nakledildiği” iddia edilen öğrenciye özür

Kadıköy Anadolu Lisesi Dayanışması adlı Twitter hesabından, LGS sınavından okulun taban puanından 50 puan daha az almasına karşın Kadıköy Anadolu Lisesi'ne nakli alınan öğrenciyle ilgili açıklama geldi.

“Sağlık sorunu nedeniyle okulumuza nakil aldıran arkadaşımız ile ilgili ülkemizde yaygınlaşan eğitimdeki torpil olaylarına dayanarak yeterince bilgi sahibi olmadan ve yaratılan yanlış kamuoyundan etkilenerek bu nakil işleminin haksız bir şekilde yapıldığını belirttiğimiz paylaşım ile ilgili başta arkadaşımız ve ailesi olmak üzere herkesten özür diliyoruz” denilen açıklamada, “Süregelen torpil iddialarına ve sıra arkadaşımıza kurulan baskıya karşı yanındayız ve olmaya devam edeceğiz” ifadesi kullanıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Twitter üzerinden söz konusu durumla ilgili bir şikâyet dilekçesi paylaşmıştı. Dilekçede, nakli aldırılan öğrencinin ‘komisyon kararıyla sağlık sorunu gerekçe gösterilerek’ Kadıköy Anadolu’ya yerleştirildiği ifade edilmiş, “LGS sonucu ile hak ederek Kadıköy Anadolu Lisesi’ne yerleşen öğrencilerin aldığı puan ile bu öğrencinin puanı arasında 50 puan gibi çok büyük fark vardır. Bu öğrencinin 50 puan farka rağmen komisyon kararı ile Kadıköy Anadolu Lisesi’ne yerleştirilmesi demek, sıralamada önde olan binlerce öğrencinin aldığı sınav puanını hiçe saymaktır” ifadeleri kullanılmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı ise söz konusu iddia ile ilgili soruşturma başlatmıştı.