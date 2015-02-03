Kadın öğretmenler Taliban'a karşı silahlandı

Pakistan'da Taliban'ın geçen ay bir okula saldırarak 150 kadar öğrenci ve öğretmeni öldürmesinin ardından, bu tür saldırılara karşı sıradışı bir önlem alındı.

Pakistan'ın kuzeybatısında öğretmenlere silah kullanma eğitimi veriliyor.

Bu yöndeki karar, geçen ay Taliban militanlarının Peşaver'de bir okula saldırarak çoğu öğrenci yaklaşık 150 kişiyi öldürmesinin arından geldi.

Özellikle kadın öğretmenler silah eğitimine büyük ilgi gösteriyor. Bir süredir silah kullanmak için eğitim alan 11 kadın öğretmen de okulda silah taşımaya başladı.