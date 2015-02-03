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Dünya

Kadın öğretmenler Taliban'a karşı silahlandı

Pakistan'da kadın öğretmenler verilen silah eğitimine yoğun ilgi gösteriyor

03 Şubat 2015 10:04

Pakistan'da Taliban'ın geçen ay bir okula saldırarak 150 kadar öğrenci ve öğretmeni öldürmesinin ardından, bu tür saldırılara karşı sıradışı bir önlem alındı.

Pakistan'ın kuzeybatısında  öğretmenlere silah kullanma eğitimi veriliyor. 

Bu yöndeki karar, geçen ay Taliban militanlarının Peşaver'de bir okula saldırarak çoğu öğrenci yaklaşık 150 kişiyi öldürmesinin arından geldi.

Özellikle kadın öğretmenler silah eğitimine büyük ilgi gösteriyor. Bir süredir silah kullanmak için eğitim alan 11 kadın öğretmen de  okulda silah taşımaya başladı.

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