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Kaderine terk edilen hastanenin ‘dili' oldular

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde uzun süredir kaderine terk edilmiş durumda olan Pertevniyal Bandırma Hastanesi önünde toplanan CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu üyesi

15 Ocak 2018 18:38

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde uzun süredir kaderine terk edilmiş durumda olan Pertevniyal Bandırma Hastanesi önünde toplanan CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu üyesi Dr. Selim Panç ile STK üyesi yaklaşık 100 kişilik grup, hastanenin dili olarak, \"Ben tarihi Pertevniyal Bandırma Hastanesi, restorasyonumun yapılarak yok olmaktan kurtarılmayı bekliyorum\" dedi.
CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu üyesi Dr. Selim Panç ‘Hastaneyi konuşturarak’ yaptığı açıklamada, hastanenin tarihi önemini anlattı. Dr. Panç, şöyle dedi:
\"Bina olarak Anıtlar Yüksek Kurulu\'nca Cumhuriyet dönemi tescilli yapılarından biriyim. Sağlık Bakanlığı tarafından restorasyon için girişimler oldu. Fakat şimdiye kadar bir sonuç alınmış değil. Mevcut durumum giderek kötüleşmekte, gün geçtikçe yıkılmaya doğru gitmekteyim. Ayrıca mevcut halim ile kötü niyetli insanlara barınma imkânı sağlamakta, bu durum koşullarım ve Bandırmalıların tepkisiyle karşılanmaktadır. Ben tarihi Pertevniyal Bandırma Hastanesi olarak restorasyonumun yapılarak yok olmaktan kurtarılmayı bekliyorum. Sayın Bakanım size sesleniyorum; yıllardır kendi kaderine terk edilenler gibi, siz de beni görmezden mi geleceksiniz? Yoksa tarihe sahip çıkarak restore mi edeceksiniz?\"
8 YILDIR RESTORASYON BEKLİYOR
1925 yılında Hayfa’dan Pertevniyal Vakfı adına gönderilen paranın 10 bin liralık kısmı zamanın Belediye Başkanı Kaşif Acar’ın girişimleriyle hastane yapımı için ayrıldı ve belediye tarafından inşaata başlandı. Hastane 1932 yılında tamamlanarak Pertevniyal Bandırma Hastanesi adıyla hizmete açıldı. Hastanenin ilk başhekimi Atatürk’ün yakın arkadaşı Op. Dr. Necdet Bey’dir. 1956 yılına kadar belediye bünyesinde hizmet veren hastane, bu tarihte Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Son adıyla \'Dr. Mustafa Güven Karahan Devlet Hastanesi\' adıyla hizmet veren hastane yeni yerine taşındıktan sonra 8 yıl içinde bakımsızlıktan harabeye döndü ve tinercilerin yuvası oldu. Hastanenin sağlam olarak sadece İznik çinileri ve  “Pertevniyal Bandırma Hastanesi” yazısı kaldı.

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