Kaderin cilvesi mi?

10’uncu dalgada kim, neyle suçlanıyor?

10 yıl önce Kemal Gürüz, YÖK Başkanı, Beşir Atalay Kırıkkale Üniversitesi Rektörüydü. Bugün Atalay, İçişleri Bakanı. Gürüz, Ergenekon zanlısı.Ahmet Hakan, 09 Ocak 2009 tarihli köşesinde, kaderin garip cilvesini şöyle anlattı...

İntikam soğuk yenen yemektir



1O YIL ÖNCE

Kemal Gürüz YÖK Başkanı idi... Dönemin Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Beşir Atalay’a savaş açmıştı... Hak hukuk dinlemeden yapmıştı bunu... Hayli sekter bir şekilde... Görevden almıştı Beşir Hoca’yı... "Beşir Atalay irticacıdır" demişti ve işini bitirmişti... Kırıkkale Üniversitesi’ni bozkırda açan bir çiçek gibi yeşerten Beşir Atalay, büyük bir kızgınlıkla terk etmişti rektörlük makamını... Kemal Gürüz’e hayli içerleyerek... Öfkelenerek...



10 YIL SONRA

Köprünün altından akan sular o dönemin mazlumu Beşir Atalay’ı, İçişleri Bakanı yaptı... Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü görevinden "irticacı" diye alınan Beşir Atalay, devletin İçişleri Bakanı olmuştu... Ve önceki gün Beşir Atalay’ın emrindeki polisler, eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz’ün kafasını bastırarak polis otosuna bindirdiler... "Terör örgütü üyesi" olmak suçundan gözaltına aldılar Gürüz’ü... Beşir Hoca ise bakanlık koltuğundan izledi olup biteni...