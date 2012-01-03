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KA.DER'den, TBMM’ye 'yüzde 92' sorusu

Siyasette eşit temsil için çarpıcı kampanyalara imza atan KA.DER, TBMM’de Anayasa Uzlaşma grubuna en can alıcı soruyla yüklendi.

03 Ocak 2012 02:00


Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA - Siyasette eşit temsil için çarpıcı kampanyalara imza atan KA.DER, TBMM’de  Anayasa Uzlaşma grubuna en can alıcı soruyla  yüklendi.  Anayasa’yı yapan 12 kişilik ekipte sadece bir kadın var. Yüzde 92 oranında erkek.  Anayasayı yine erkekler yapacak. Bu bizim için kabul edilemez.

KA.DER Genel Başkanı Çiğdem Aydın, milletvekillerine, 50 kişilik bir kadın gurubuyla  yeni anayasanın yapılmasını önerdi.

KA.DER Genel başkanı Çiğdem Aydın başkanlığındaki heyet,  Anayasa Uzlaşma Alt Komisyonu üyeleriyle 40 dakika l görüştü.  Siyasette ve yerel yönetimlerde eşit temsil vurgusu yenilendi.  Milletvekillerinden anayasa yapım süreciyle ilgili teknik bilgiler alındı.


‘Cinsiyet kimlik’, ve ‘cinsel yönelim'

KA.DER, anayasada  geniş kapsamlı bir ayrımcılık  düzenlemesi istedi. “Cinsiyet kimliği’, ve ‘cinsel yönelim” in anayasa girmesi ve anayasal güvence altına alınması konusunda ısrar edildi. KA.DER’in   istediği düzenlemede  ayrımcılıkla ilgili madde, “  Devlet her türlü ayrımcılığı önlemekle yükümlüdür.  Din, dil,  ırk, etnik köken, medeni hal,  cinsiyet kimliği, cinsel yönelim gerekçesiyle ayrımcılık yapılamaz”. 


’50 kişilik kadın anayasa grubu’

Aydın, anayasa için 50 kişilik bir kadın gurubuyla ortak çalışma önerdi. 12 kişilik Uzlaşma Komisyonu’nun yapısına dikkat çeken KA.DER Başkanı, “Sizin komisyonda  tek bir kadın üye var.  Yüzde 92’lik erkek ağırlıklı. Bu bizim için kabul edilemez.  Bu temsilden memnun değiliz.  Yeni anayasayı erkekler yapacak”




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