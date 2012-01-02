KADER: 'Yakın ilişki' tanımı yerine 'partner' getirilsin





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - KADER (Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği) Başkanı Çiğdem Aydın, kadına yönelik şiddete karşı hazırlanan yasa düzenlemesinin taslak metninden çıkarılan ‘Yakın İlişki’ tanımında noktanın konulmadığını söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ‘yeni bir tanım’ arayışında olduğunu söyleyen KADER Başkanı Aydın’a göre, ‘Partner’ tasarıya konulabilir. Türkiye’nin çok kısa bir süre önce kabul ettiği İstanbul Sözleşmesi’nde ‘partner’ var. Bu her şeyi yerli yerine oturtan bir tanım.

Aydın: Taslak metinden HSYK çıkarmış



Şiddete karşı etkin mücadelenin yasal penceresinde bakanlıkla çok sıkı çalışmalar yürüten KADER’in Başkanı Çiğdem Aydın, son gelişmeleri ve bundan sonraki süreci T24’e değerlendirdi. Yakın ilişkinin taslak metinden çıkarılma öyküsünü bakan Fatma Şahin’le yaptıkları konuşmalardan aktaran Aydın, “Bakan bize, bu tanımın Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından çıkarıldığını söyledi. Yani, basında yazıldığı gibi Başbakanlık değil. Sorun, hâkim ve savcıların bu tanımı ‘yoruma açık’ ifade bulmaları. Hâkim ve savcılar, ‘somut bir ifade olmalı, ne kastedildiği yorum açık olmamalı’ demiş. HSYK’nın bu itirazları üzerine metinden kaldırılmış.”

“Yeni tanım Partner”’



Fatma Şahin’in kendilerine, ‘nikâhlı, nikâhsız birlikteliklerle ilgili düzenlemede sıkıntı yok’ dediğini anlatan Aydın, yeni bir tanım arayışına dikkat çekti. Bu süreçte, yeni tanımın Medeni Kanun’da karşılığının olmasına dikkat edilecek. “Biz de birkaç seçenek üzerinde duruyoruz. Bunlardan biri İstanbul Sözleşmesi’ndeki ‘Partner’ tanımı diyen Aydın, “İstanbul Sözleşmesi ‘Partneri’ tarif etmiş. Bize göre, bu tarif her şeyi yerli yerine oturtan bir tanım. Yakın ilişkiyi karşılıyor. Uluslararası sözleşme olduğu için Medeni Kanuna aykırılık söz konusu olmaz.”

“Onlar da ‘imam nikâhı’ yok”



Partner’in kabul göreceğini, “yabancılarda ‘imam nikâhı’ kavramı yok. Onlar da yok diye, biz bir gerçekliği yok mu sayacağız” diyen Aydın, önerilerini önümüzdeki günlerde bakanlığa sunacaklarını söyledi.

“Samimiyette şüphelerimiz var”



KADER Başkanı, son gelişmelerin ilişkiler üzerinde bir gölge yarattığına dikkat çekiyor. “Başından beri her şeyi beraber yürüttüğümüzü sanıyorduk; yakın ilişkinin taslaktan çıkarıldığını ilk ağızdan öğrenmedik. Samimiyette bazı şüphelerimiz var.”

TBMM’de ‘birlikte yaşayanlar’ lobisi



Dernek, bakanlık taslağının TBMM’ye gönderilmesinden sonra izlenecek yolu da planladı. Buna göre, nikâhsız birlikteliklerde kadının korunmasına ilişkin bir düzenleme yasa taslağına girmediği takdirde TBMM’nin yolu tutulacak. Tasarının Adalet Komisyonu, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu görüşmeleri sırasında siyasi partiler ve komisyon üyesi milletvekilleriyle yoğun bir lobi çalışması yürütülecek.



Fatma Şahin, taslaktan çıkarılması konusunda, “Yakın ilişki içinde yaşayan'' ifadesinin Medeni Kanun'da olmadığının da altını çizdi:



"Benim koruyacağım, kollayacağım birim de oluşturacağım yasa da anayasadan, yasalardan, Medeni Kanun'dan bağımsız bir yasa olamaz."



KADER’in esas aldığı İstanbul Sözleşmesi’nin, ‘partnerle’ ilgili bölümü şöyle:



- “Aile içi şiddet”, mağdur faille aynı haneyi paylaşsa da paylaşmasa da, aile veya hanede, eski veya şimdiki eşler ya da partnerler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet anlamına gelir.