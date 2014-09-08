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'Kader, sorumsuzluğa ve vurdumduymazlığa bahane olmamalı'

Asansör faciası nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu söyleyen MHP lideri Bahçeli, iş güvenliği sorununa dikkat çekti

08 Eylül 2014 08:33

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 kişinin öldüğü asansör faciasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kader; sorumsuzluğa, vurdumduymazlığa, ilkelliğe bahane görülmemelidir" ifadesini kullandı.

Bahçeli konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Kaza nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Bahçeli, iş güvenliği sorununa dikkat çekti.

MHP lideri, "İş güvenliği ve işçi sağlığı alanındaki zaaf ve aymazlıklar; denetim, dikkat ve kontrollerdeki zayıflıklar felaketlerin kapısını aralıyor" diye konuştu.

"Sürekli benzer faciaları yaşamaya mecbur muyuz? Devamlı surette ihmalkârlıkların ağır ve acı verici sonuçlarına katlanmak zorunda mıyız?" diye soran Bahçeli, şöyle devam etti:

"Mecidiyeköy’deki elim kazada hayata veda eden kardeşlerime Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Asansör kazasına yol açan her ayrıntının, her detayın titizlikle araştırılıp gün yüzüne çıkarılmasını ümit ediyor ve bekliyorum.

Tevekkül, tedbire engel değildir. Kader; sorumsuzluğa, vurdumduymazlığa, ilkelliğe bahane görülmemelidir."

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