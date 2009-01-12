Kader, Merkel’in dekoltesine baktı

Berlin’de önceki gün düzenlenen Basın Balosu’nda Başbakan Angela Merkel sürprizi yaşandı.
Basın Balosu’na katılan yüzlerce davetli, gerçeğinden ayırt edilmesi çok zor olan Merkel’in bal
mumundan yapılan heykelini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Birçok ünlü sahte Merkel’le birlikte poz verirken, Alman eğlence dünyasının tanınmış ismi Kader Loth, Merkel’in dekoltesine bakarak herkesi şaşırttı.
10 yıl önce Penthouse Güzeli seçilen Türk kökenli Kader, bir süre öncesine kadar Almanya’da
ünlülerin katıldığı reality şovların vazgeçilmez isimlerinden biriydi.