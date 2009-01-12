Kader, Merkel’in dekoltesine baktı

Basın Balosu’na katılan yüzlerce davetli, gerçeğinden ayırt edilmesi çok zor olan Merkel’in balmumundan yapılan heykelini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Birçok ünlü sahte Merkel’le birlikte poz verirken, Alman eğlence dünyasının tanınmış ismi Kader Loth, Merkel’in dekoltesine bakarak herkesi şaşırttı.10 yıl önce Penthouse Güzeli seçilen Türk kökenli Kader, bir süre öncesine kadar Almanya’daünlülerin katıldığı reality şovların vazgeçilmez isimlerinden biriydi.