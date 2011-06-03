Kader maçına defansif takım

T24 - Milliler bu akşam, Belçika karşısında 'Tamam mı, devam mı' maçı oynayacak. Hiddink, kalabalık orta saha ve kanatlardan ataklarla rakibini yenmeyi planlıyor.





A Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki altıncı maçında bu akşam Belçika ile karşılaşıyor. Brüksel'deki Roi Baudouin Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı NTV naklen yayınlayacak.





Milli Takımımızın grubunda oynanacak günün diğer maçlarında Kazakistan ile Azerbaycan, Avusturya ile Almanya karşı karşıya gelecek.





İKİNCİLİK İÇİN TEK HEDEF KAZANMAK



(A) Grubu'nda bir maç eksiğiyle 9 puanı bulunan A Milli Takımımız, 10 puanla ikinci sırada yer alan Belçika deplasmanına galibiyet için çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz bu maçı kazanarak ikincilik koltuğuna oturucak ve kalan maçlara oldukça avantajlı çıkacak. A Milliler, grupta oynadığımız ilk maçta Belçika'yı Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.



Guus Hiddink yönetiminde tüm hazırlıklarını galibiyet üzerine yapan A Milli Takımımız'da sakatlığı bulunan ve kadrodan çıkarılan Hamit Altıntop görev yapamayacak. Hamit'in dışında Gökhan Gönül'ün de son kontrollerin ardından 18 kişilik kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.



Eylül ayında Belçika ile oynanan ilk maçta 1 gol atıp 1 de asist yapan Hamit Altıntop'un yokluğunda Ay-yıldızlıların kozu, Türkiye'nin eleme maçlarında kaydettiği 14 golün 4'üne doğrudan katkıda bulunan ve takım arkadaşlarına her 24 dakikada bir gol şansı yaratan Arda Turan olacak.



A Milli Takım kadrosunda şu isimler yer alıyor: Volkan Demirel, Sinan Bolat, Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Sabri Sarıoğlu, Serdar Kesimal, Gökhan Zan, Servet Çetin, Egemen Korkmaz, Fehmi Emre Güngör, Çağlar Birinci, İsmail Köybaşı, Gökhan Töre, Selçuk İnan, Mehmet Topal, Mehmet Topuz, Emre Belözoğlu, Mehmet Ekici, Selçuk Şahin, Arda Turan, Engin Baytar, Kazım Kazım, Burak Yılmaz, Umut Bulut, Cenk Tosun, Semih Şentürk.





BELÇİKA'DA EN BÜYÜK EKSİK LUKAKU



2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde yarın kendi sahasında Türkiye ile karşılaşacak olan Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörü George Leekens, oyuncularını Arda Turan'a dikkat etmeleri konusunda uyardı. Leekens bu arada basın toplantısında kadroyu da açıkladı.



Kaleyi Simon Mignolet'e (Sunderland/İngiltere) teslim edecek Leekens, savunma dörtlüsünde sağbekte Toby Alderweireld (Ajax/Hollanda) ve ortada Vincent Kompany'ye (Manchester City/İngiltere) forma vereceğini, solbeki ve savunmanın göbeğindeki ikinci oyuncuyu henüz belirlemediğini kaydetti.



Leekens, orta sahada Timmy Simons (Nürnberg/Almanya), Steven Defour (Standard Liege/Belçika) ve Axel Witsel (Standard Liege/Belçika) üçlüsüne yer vereceğini açıkladı.



Sakatlığı nedeniyle Türkiye karşısında forma giyemeyeceği açıklanan 18 yaşındaki forvet Romelu Lukaku'nun yerine forvette Marvin Ogunjimi (Genk/Belçika) ve kanatlarda Eden Hazard (Lille/Fransa) ile Nacer Chadli'ye (Twente/Hollanda) görev vereceğini bildirdi.





GÖKHAN GÖNÜL KADROYA ALINMADI



3 Haziran 20112012 Avrupa Şampiyonası eleme grubu karşılaşmasında bu akşam Belçika deplasmanına çıkacak A Milli futbol takımımızın önemli oyuncusu Gökhan Gönül maç kadrosundan çıkartıldı.



Fenerbahçe'nin ve A Milli takımımızın başarılı sağ kanat oyuncusu Gökhan Gönül sakatlığı nedeniyle bu akşam oynanacak olan 2012 Avrupa Şampiyonası eleme grubu karşılaşmasında Belçika deplasmanında forma giyemeyecek.



Milli Takım'da daha önceden kadrodan çıkartılan Hamit Altıntop da bu maçta görev alamayacak.





İŞTE İLK 11'İMİZ



Volkan (Fenerbahçe)- Sabri Sarıoğlu (Galatasaray), Servet Çetin (Galatasaray), Serdar Kesimal (Fenerbahçe), Çağlar Birinci (Galatasaray) - Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Selçuk Şahin (Fenerbahçe), Selçuk İnan (Galatasaray) - Burak Yılmaz (Trabzonspor), Arda Turan (Galatasaray) - Kazım Kazım (Galatasaray)





MİLLİ TAKIM'IN 481. SINAVI



A Milli Takımımız, Belçika ile oynayacağı maçla birlikte 481. karşılaşmasına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz 88 yıllık tarihinde 252'si resmi, 228'i özel olmak üzere geride kalan 480 maçta, 172 galibiyet, 113 beraberlik alırken, 195 kez de rakiplerine yenildi. Millilerimiz, bu maçlarda 621 gol atarken, kalesinde ise 722 gol gördü.





BELÇİKA İLE 11. RANDEVU



Millilerimiz, Belçika ile ise tarihindeki 11 maçına çıkacak. Daha önce 6'sı resmi, 4'ü özel olmak üzere oynanan 10 karşılaşmanın 3'ünü Türkiye, 3'ünü Belçika kazanırken, 4 karşılaşma da berabere sona erdi. Millilerimiz bu karşılaşmalarda attığı 16 gole karşılık, kalesinde 14 gol gördü. A Milli Takım, Belçika ile deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alırken toplamda oynanan 10 maçta ise her iki takım da 3'er galibiyet aldı, 4 maç berabere bitti.





BELÇİKA İÇİN KÖTÜ TARİH



Belçika A Milli Takımı son 5 yılda Mayıs ayı sonunda ve Haziran ayı başında oynanan maçlarda başarılı olamadı. Son 5 yılda bu dönemde 7 maç oynayan Belçika bu maçlarda sadece 1 kez kazandı. Resmi 3 maç yapan ve bu maçlarda 1 beraberlik, 2 yenilgi alan Belçika takımı 4 hazırlık maçında ise 1 galibiyet 1 beraberlik 2 yenilgi aldı. Belçika takımı 25.05.2006 tarihinde A Milli Takımımız ile sahasında oynadığı hazırlık maçında da 3-3 berabere kalmıştı. 19 Mayıs - 6 Haziran diliminde son 5 yılda Belçika tek galibiyetini geçen sene 19.05.2010 tarihinde sahasında Bulgaristan'ı 2-1 yenerek almıştı.





ARDA TURAN'IN KATKISI BÜYÜK



Arda Turan, A Milli Takım formasıyla oynadığı son 7 maçta 6 gol kaydetti. Hazırlık maçlarında Çek Cumhuriyeti (2-1), A.B.D. (1-2) ve Romanya (2-0) karşısında 1'er gole imza atan Arda Turan, Kazakistan'ı 3-0, Belçika'yı 3-2 ve Avusturya'yı 2-0 yendiğimiz 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçlarında da 1 gol kaydetti. A Milli Takım, Avusturya maçı öncesine kadar Arda Turan'ın forma giymediği 4 maçlık dönemde ise gol atmayı başaramamıştı. Arda Turan'ın A Milli forma ile toplam 11 golü bulunuyor







