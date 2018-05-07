T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kader, kendini astı

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, Kader İ

07 Mayıs 2018 14:22

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Karacasu ilçesinde, Kader İ. (20) evin zemin katındaki depo olarak kullanılan odada kendini asarak yaşamına son verdi. 
Karacasu\'nun kırsal Tekeliler Mahallesi\'nde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Programı mezunu Kader İ., bilinmeyen bir nedenle bunalıma girip, kendini evin zemin katındaki depo olarak kullanılan odada astı. Dün saat 20.30\'da ailesi Kader İ.\'yi asılı halde buldu. Durum 112 sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kader İ.\'yi ambulansla Karacasu Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Ancak Kader İ.\'nin, yolda hayatını kaybettiği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKKARACASU Aydın DHA AYDIN KaracasuKaderTekeliler Mahallesi Manisa Celal BayarLaboratuvar Teknolojisi ProgramıDünDurumOlayKaracasu Devlet HastanesiAncak KaderJandarmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24