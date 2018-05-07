Kader, kendini astı

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Karacasu ilçesinde, Kader İ. (20) evin zemin katındaki depo olarak kullanılan odada kendini asarak yaşamına son verdi.

Karacasu\'nun kırsal Tekeliler Mahallesi\'nde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Programı mezunu Kader İ., bilinmeyen bir nedenle bunalıma girip, kendini evin zemin katındaki depo olarak kullanılan odada astı. Dün saat 20.30\'da ailesi Kader İ.\'yi asılı halde buldu. Durum 112 sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kader İ.\'yi ambulansla Karacasu Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Ancak Kader İ.\'nin, yolda hayatını kaybettiği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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