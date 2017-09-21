Kader Kaya cinayeti sanığı: Pişmanım

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de ormanlık alana götürdüğü 17 yaşındaki Kader Kaya\'yı boğarak öldürdüğü iddiası ile tutuklu yargılanan 30 yaşındaki Metin Yılmaz, duruşmada pişman olduğunu söyledi.

Olay, geçen yıl 28 Temmuz\'da Eskişehir kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkiinde meydana geldi. Amatör fotomodellik yapan ve evinden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir fabrikaya iş görüşmesi yapmak için giden Kader Kaya\'nın ormanlık alanda cesedi bulundu. Polis katil zanlısı olarak evli 2 çocuk babası Metin Yılmaz\'ı gözaltına aldı. Kaya ile ilişkiye girmek için anlaştıklarını iddia eden Yılmaz, çıkan tartışmada onu iç çamaşırını ağzına sokarak öldürdüğünü söyledi.

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Metin Yılmaz\'ın yargılanmasına Eskişehir 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Bugünkü duruşmada tutuklu sanık Metin Yılmaz, olayın olmasından dolayı pişman olduğunu söyledi. Sanık avukatı da mahkeme heyetinden müvekkili için tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Kasım\'a ertelerken sanığın da tutukluk halinin devamına karar verdi.



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