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Kader Kaya cinayeti sanığı: Çok üzgünüm ve pişmanım

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de ormanlık alana götürdüğü 17 yaşındaki Kader Kaya'yı boğarak öldürdüğü iddiası ile tutuklu yargılanan 30 yaşındaki Metin Yılmaz, mahkemeye verdiği yazılı ifadesinde çok üzgün ve pişman olduğunu söyledi

16 Kasım 2017 18:59

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de ormanlık alana götürdüğü 17 yaşındaki Kader Kaya\'yı boğarak öldürdüğü iddiası ile tutuklu yargılanan 30 yaşındaki Metin Yılmaz, mahkemeye verdiği yazılı ifadesinde çok üzgün ve pişman olduğunu söyledi.
Olay, geçen yıl 28 Temmuz\'da Eskişehir kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Kanlıpınar Mahallesi Çamlık Mevkii\'nde meydana geldi. Amatör fotomodellik yapan ve Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir fabrikaya iş görüşmesi yapmak için giden Kader Kaya\'nın ormanlık alanda cesedi bulundu. Polis, cinayet şüphelisi olarak evli ve 2 çocuk babası Metin Yılmaz\'ı gözaltına aldı. Kaya ile ilişkiye girmek için anlaştıklarını iddia eden Yılmaz, çıkan tartışmada genç kızı iç çamaşırını ağzına sokarak öldürdüğünü söyledi.
Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Metin Yılmaz\'ın yargılanmasına, Eskişehir 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Bugün yapılan duruşmada, tutuklu sanık Metin Yılmaz, mahkeme heyetine yazılı ifadesini sundu. Yılmaz, yazılı ifadesinde şöyle dedi:
\"Ben kesinlikle kasten öldürmek istemedim. Olay anında kendisi ile konuşmak istedim. Fakat o bana hakaret etti. Önce yüzüme tükürüp sonra da erkekliğime söz edince ben sadece kendisini susturmak istedim. Ben Kader Kaya\'nın bayıldığını düşünerek olay yerinden ayrıldım. Ben böyle bir olay olduğundan dolayı çok üzgünüm ve pişmanım. Çünkü ben de 2 evlat sahibiyim. Ben Kader Kaya\'nın ailesinden ve mahkeme heyetinden çok özür diliyorum. Ailem ve 2 çocuğum dışarıda mağdur. Olay sırasında yanımda kimse yoktur. Karar yüce mahkeme heyetinindir.\"
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için davayı 11 Ocak 2018\'e erteledi.

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