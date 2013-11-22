Liderlere kadın aday çağrısı

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde kadın sayısının artması için kampanya başlattı. KA.DER AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının bulunduğu afişe "kadın adayları unutma" yazılı kağıtlar yaptıştırdı.

Aday sayısının arttılmasında kota uygulamasının yeterli olmadığını savunan kadınlar, kota ile bir kadın, bir ekek liste düzenlemesini getirecek fermuar sisteminin de uygulanması gerektiğini vurguladı.

Ezgi Çapa ve Özgür Aslan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, KA.DER 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde kadın sayısının artması için AKP, CHP ve MHP liderlerinin fotoğraflarının yer aldığı afişlerle 'Kadın Adayları Unutma' kampanyasını başlattı.

'2009 yerel seçimlerinde sadece 26 belediye başkanı kadındı'

Kampanyanın tanıtımı için Dedeman Otel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan KA.DER Genel Başkanı Çiğdem Aydın, siyasal yaşamdaki kadın sayısını azlığını anlatmak için 2009 seçimlerini örnek gösterdi. Aydın, 2009 yerel seçimlerinde 2 bin 950 belediye başkanından yalnızca 26'sının kadın olduğunu söyleyerek bu rakamın binde 8 oranında olduğunun altını çizdi. "Nüfusun yarısının yok sayıldığı bir ülkede adalet, eşitlik ve demokrasiden söz edilemaz" diyen Aydın, "Kadınlar yaşadıklara yerlere ait kararlarda söz sahibi olamıyor" şeklinde konuştu.

'Erkek siyasetçiler kalksın, biz oturmak istiyoruz'

Siyasetteki kadın sayısının arttırılması için uygulanan kota düzenlemesinin CHP ve BDP parti tüzüklerinde yer aldığını ancak AKP ve MHP'de yer almadığının altını çizen Aydın, Başbakan'ın '81 ilde 81 kadın vekil', 'Yerel seçimlerde her 3 adaydan biri kadın olacak' sözlerini hatırlatarak "Bizim için önemli olan kota uygulmasının tüzüklerine yazılarak resmi hale gelmesi" şeklinde konuştu. Kota uygulaması sırasında yapılan yöntemler nedeniyle işe yaramadığını belirten Aydın, kota sisteminin fermuar sistemi ile desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Aydın, "Biz tüm koltukların yarısını istiyoruz, kota talebimizden vazgeçtik. Erkek siyasetçiler kalksın, biz oturmak istiyoruz" diye konuştu.

'Eşitlik için fermuar sistemi şart'

Fermuar sisteminin adaletli bir sistem olduğunun altını çizen Aydın, kota uygulması ile beraber yürütülecek fermuar sistemini şöyle anlattı: "Fermuar sistemi listelerin bir kadın - bir erkek olarak dizilmesidir. Böylece listelerde adaletli bir dağılım olur, listeler yarı yarıya kadın ve erkekten oluşur. Kota bu tür bir sıralamaya dikkat etmezseniz hiçbir şeydir. Çünkü listede seçilebilir yerlere erkekleri koyarsınız, kadınlar seçilemeyecek yerlerde kalır, dolayısyla bir önemi yoktur. O yüzden kotanın fermuar sistemi ile birlikte kullanılması gerekiyor." Fermuar sistemini hayata geçirmenin zor olacağı ifade eden Aydın "Fermuar sıralaması olmadan kotanın bir anlamı yok. Eşitlik için bu şart" dedi.

'BDP kadın adaylarda önde'

Yerel Seçimler öncesinde MHP'nin açıkladığı 252 adaydan sadece Sapanca adayının kadın olduğunu, CHP'nin ise Bolu, Sinop, Sivas illerinde kadın aday göstereceğini açıkladığını belirten Aydın, AKP'den kadın adaylara ilşkin bilgi alamadıklarını ifade etti. BDP'nin kadın politikalarında farklı bir seyir izlediğini belirten Aydın, BDP'nin Diyarbakır adayının Gülten Kışanak olduğunu hatırlatarak BDP'nin Mardin, Siirt, Şırnak, Bitlis, Batman gibi illerde de kadın adaylara yer vereceğini hatırlattı.

'Liderlerinizin alnına yapıştırın'

Liderlerin alınlarına pos-it yapıştırarak hazırlanmış afişlerle net bir mesaj vermeyi hedeflediklerini fade eden Aydın, "Kadınlar adaylık başvurularını yapmışlar, varlar. Ancak aday gösterilme aşamasında onların gözmezden gelineceğini biliyoruz. 'Kadın adayları unutmayın' diyerek bu notu en görünür yere koymak istedik. Partilerin kadın kollarından kadınlar da kendi liderlerinin alınlarına bunları yapıştırsınlar, çünkü birçoğunun içinden böyle geçtiğini biliyoruz" dedi.

'Kadın olduğunuz için dolma yapacağınızı düşünüyorlar'

Meclisteki erkek çoğunluğun kadınların çalışmasını zorlaştırdığını söyleyen Çiğdem Aydın, "Erkekler duvar gibi direniyor, direnç gösteriyorlar. Kadınları güçlendirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Toplumsal kodlar ve toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle erkeklerin kadınlarla iktidarı ve yönetimi paylaşmaya hazır olmadıkları tespitinde bulunan Aydın, "Toplumsal cinsiyet dediğimiz kadına atfedilmiş roler var. Kadının her zaman evde daha iyi olacağına, daha iyi yemek yapacağını, çocuklara bakacağını düşünüyorlar. Halbuki bu sistem baştan aşağıya yanlış. Sadece kadın olduğunuz için çok iyi 'dolma' yapacağınızı düşünüyorlar. Erkeklerin bu zihniyeti değiştirmesi gerekiyor" dedi.

KA.DER Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bululnduğu toplantısı sonrasında, kadınlar 3 liderin fotoğrafının bulunduğu afişe ellerindeki post-it'leri yapıştırdılar. Kadınlar 3 liderin fotoğraflarının bulunduğu afişlerle de basın mensuplarına poz verdi.