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KADER: DİSK’te 'bıyıklı ittifak' kazandı, yönetime yine kadın sokmadılar

KADER'den yapılan açıklamada, DİSK'in 45 yıllık tarihinde ilk kez bir kadını yönetim kuruluna sokma şansını "bilerek, isteyerek, kasten" kaybettiği söylendi.

16 Şubat 2012 15:45

 

T24 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) 11-12 Şubat'ta yapılan 14. Genel Kurulu'nda belirlenen 9 kişilik yönetim kurulunda hiçbir kadının yer almaması, Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin (KA.DER) tepkisini çekti. KADER'den yapılan açıklamada, "kadınları yönetime sokmayan ikiyüzlü DİSK’i 'kadın düşmanı yönetim anlayışı' nedeniyle kınıyoruz" denildi.

DİSK'e bağlı sendikaların başkanları arasındaki tek kadın aday olan Dev Sağlık İş Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu'nun bağımsız aday olarak girdiği seçimde DİSK Yönetim Kurulu'na girememesi tepkiyle karşılandı.

KADER'den yapılan açıklamada, DİSK'in 45 yıllık tarihinde ilk kez bir kadını yönetim kuruluna sokma şansını "bilerek, isteyerek, kasten" kaybettiği söylendi.

Dr. Arzu Çerkezoğlu'nun "bıyıklı ittifak"ı aşamadığı vurgulanan açıklamada,"KADINLARIN SENDİKALARDA DAHA YOĞUN TEMSİL EDİLMELERİ İÇİN DAHA FAZLA ÇABA HARCAYACAĞINI açıklayan ve her 8 Mart’ta “utanmadan” bu sözlerini tekrarlayan, ama verdiği sözleri gerçekleştirmeye gelince kadınları yönetime sokmayan ikiyüzlü DİSK’i “kadın düşmanı yönetim anlayışı” nedeniyle kınıyoruz" denildi.

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