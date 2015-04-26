KA.DER Başkanı: HDP seçim bildirgesinde kadın hakları savunucularının taleplerinin tümü var

KA.DER Genel Başkanı Gönül Karahanoğlu, siyasi partilerin kadın aday oranlarını ve kadına yönelik hazırladıkları seçim bildirgeleri ile ilgili "HDP eşit temsiliyeti yakaladı" diyerek, HDP'nin açıkladığı kadın seçim bildirgesine ilişkin, "Bildirgede, Meclisin yarısının kadın olduğu hatta eş başbakanlık sisteminin getirileceği gibi bir başlık var. Yine Kadın Bakanlığı'nın kurulması var. Böylece kadının aile kurumuna sıkıştırılması değil özgür ve eşit birey olarak hem kamuda hem yaşamın içerisinde yer alması isteniyor" dedi.

Karahanoğlu, HDP seçim bildirgesinde kadın hakları savunucularının dile getirdiği tüm konuların olduğunu belirtti.

Tüzüğünde toplumsal cinsiyet eşitliğine, Kadın Bakanlığı'nın kurulması, kadın eksenli anayasa gibi konulara yer veren KA.DER, siyasi partilerin adaylarını açıklamasının ardından AKP, CHP ve MHP'nin gösterdiği kadın aday sayısıyla sınıfta kaldığını ifade etmişti.

Aday gösterme sürecinde HDP'nin 'eşit temsiliyeti' yakaladığını dile getiren KA.DER Genel Başkanı Gönül Karahanoğlu, siyasi partilerin kadın aday oranlarını ve kadına yönelik hazırladıkları seçim bildirgelerini DİHA'ya değerlendirdi.

'CHP, tüzüğündeki yüzde 33'lük cinsiyet kotasını yerine getirmedi'

Başlattıkları, "Biz ne diyoruz siz ne anlıyorsunuz?" kampanyasını hatırlatan Karahanoğlu, "7 Nisan'da açıklanan aday listelerine baktığımızda kadın adaylar açısından hakikaten dediğimizi AKP, CHP ve MHP anlamadı" diyerek oranların "bu seçimlerde kadın devrimi yaşanacak" denilen söylemlerin çok altında kaldığını dile getirdi. CHP'yi gösterdiği kadın aday oranı konusunda eleştiren Karahanoğlu, "CHP, büyük şehirlerde kontenjanın üst sıralarını kadınlara ayıracağını söyledi ve verdiği sözü tuttu; ama bu toplam rakamın yüksek olmasıyla aynı şey demek değil. CHP, kendi tüzüğünde olan yüzde 33'lük cinsiyet kotasını da böylece yerine getirmemiş oldu" diye belirtti.

'Umut verici'

HDP'nin kadın aday sayısına olumlu baktıklarını söyleyen Karahanoğlu, şunları aktardı: "Çünkü, HDP, hemen tüm bölgelerde bizim önerdiğimiz fermuar sistemine uygun bir şekilde bir kadın ve bir erkek olarak adaylarını yerleştirmiş. Bu çok olumlu bir şey. Dolayısıyla, aday listeleri kadınlar açısından çok umut verici."

'HDP'nin bildirgesinde kadın hakları savunucularının dile getirdiği konular var'

AKP ve CHP'nin seçim bildirgelerinde kadına dair vurgular olsa da bu vurgunun en net bir şekilde HDP'de olduğunu dile getiren Karahanoğlu, “Bir kere HDP'nin seçim bildirgesinin iki eş başkan tarafından da sunulmuş olması demokrasi ve eşit temsiliyet açısından hem içerik hem de görsel açıdan son derece umut verici. Sadece kadınlar için değil, gençler, kadınlar, LGBTİ bireyler için de bildirgede yer verilmiş olması da çok memnuniyet verici. 'Bizler Kadınız' başlığı altında bir bölüm var seçim bildirgesinde. Ve bildirgede biz kadın hakları savunucularının hep dile getirdiği konular yer alıyor" diye belirtti.

'Bizim söylemlerimizle örtüşen olumlu başlıklar'

HDP'nin açıkladığı kadın seçim bildirgesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahanoğlu, "Bildirgede, Meclisin yarısının kadın olduğu hatta eş başbakanlık sisteminin getirileceği gibi bir başlık var. Kadına yönelik şiddete en ağır cezanın verilmesi gerektiği ve kadının güvenle yaşayacağı bir ülke için mücadele edeceği başlıklar bizim de istediğimiz başlıklar. Yine Kadın Bakanlığı'nın kurulması var ki bu bizim daima savunduğumuz ve istediğimiz bir konu. Böylece kadının aile kurumuna sıkıştırılması değil özgür ve eşit birey olarak hem kamuda hem yaşamın içerisinde yer alması isteniyor. Aynı şekilde, kadın eksenli bir anayasanın yapılması bunlar hep bizim söylemlerimizle örtüşen olumlu başlıklardır" dedi.