“Kademeli doğalgaz tarifesi” için gizli zam uyarısı

Kademeli doğalgaz tarifesini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “İktidar 2021’de enerji faturalarına doğrudan yaptığı zamları vatandaşlarımızın haklı tepkilerinin ardından yeni yılda örtülü olarak yapmaya hazırlanıyor” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın önceki gün yaptığı “4 Ocak tarihinden itibaren, TBMM çalışmalarına başladığında kademeli doğalgaz tarifesini de getireceğiz. Çünkü bir villada oturanla bir gecekonduda oturanın aynı fiyattan doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz” açıklaması büyük tedirginlik yarattı. Bu açıklama “Karakış ortasında doğalgaza da ‘gizli zam’ mı yapılacak” sorusunu gündeme getirdi. Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal imzalı habere göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “İktidar 2021’de enerji faturalarına doğrudan yaptığı zamları vatandaşlarımızın haklı tepkilerinin ardından yeni yılda örtülü olarak yapmaya hazırlanıyor” diye uyardı.

Ahmet Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zaten bu yıl içinde doğalgaza konutlarda yaklaşık yüzde 20, sanayide yüzde 154 zam yaptılar. Bunları yeterli görmeyen iktidar yeni yılda kademeli elektrik tarifesiyle gizli zam yaptı. 150 kilovatsaat üzerindeki her tüketim vatandaşlara zam olarak yansıyacak. Şimdi konutlarda da doğalgaz zammını kademeli tarifeyle yapacağının sinyalini veriyor. Isınma amaçlı 24 saat çalıştırılan kombinin asgari aylık tüketimi 300 metreküp oluyor. Bu veriler dikkate alındığında doğalgazda belirlenecek ilk kademenin 300 metreküp altında olması doğrudan zam anlamına gelecek. Faturaları düşürmek için ‘Kombiyi kısın’ diye vatandaşlarımıza akıl verenler şimdi de ‘Kombini kısmazsan faturana zam yaparım’ diyor.”

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