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Dünya

Kaddafi'yi yalnız bıraktılar ANKARA/LONDON (A.A)

22 Ağustos 2011 03:19

-Kaddafi'yi yalnız bıraktılar ANKARA/LONDON (A.A) - 22.08.2011 - Kaddafi'yi korumakla yükümlü birliğin teslim olduğu ve silahlarını susturduğu bildirildi. El Cezire televizyonu, Libya devlet başkanı Muammer Kaddafi'yi korumakla yükümlü birliğin teslim olduğunu ve silahlarını susturduğunu flash haber olarak duyurdu. Televizyon kanalı, muhaliflerin başkentin ortasında yer alan 'yeşil meydan'a batıdan girdiğini ve buradaki kontrolü ele geçirdiklerini belirtti. -Halk kutlama yapıyor Libya'da muhaliflerin başkent Trablus'a girmesinin halkta büyük sevinç yarattığı bildirildi. İngiltere merkezli Sky televizyonunun Trablus'tan yaptığı canlı yayında, yüzlerce kişinin sokaklarda muhalifleri karşıladığı, sevinç gösterilerinde bulunduğu ve sloganlar atarak şehir merkezine yürüdüğü görüldü.  Muhaliflere eşlik eden Sky televizyonu muhabiri, şehre girişte Libya Lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerden hiçbir direnişle karşılaşmadıklarını kaydetti.

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