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Dünya

KADDAFİ'Yİ PİLOTU DA TERK ETTİ STOCKHOLM (A.A)

26 Şubat 2011 15:15

-KADDAFİ'Yİ PİLOTU DA TERK ETTİ STOCKHOLM (A.A) - 26.02.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin özel uçağını kullanan Norveçli pilotu Odd Birger Johansen ailesi ile birlikte Libya'yı terk etti. İskandinav Hava Yolları'ndan (SAS) emekli olduktan sonra Kaddafi'nin özel jetini kullanmak üzere Libya'da işe başlayan Odd Birger Johansen'ın yaklaşık 1,5 yıl bu görevde çalıştığı bildirildi.  Libya'da başlayan protesto gösterileri sırasında Norveç televizyonuna konuşan pilotun, bu ülkede kargaşa ve huzursuzluğun hızla yayıldığını belirterek, kendisinin kahraman olmadığını ve evine dönmek istediğini söylediği kaydedildi. Kendisiyle daha sonra yeniden irtibata geçen Norveçli basın kuruluşları, pilot Odd Birger Johansen'ın, kızı ve eşi ile birlikte Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gelmeyi başardıklarını, ailenin burada bir süre dinlendikten sonra Norveç'e geçeceklerini duyurdu.

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