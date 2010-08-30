-KADDAFİ'Yİ DİNLEYEN GENÇ KIZLARA 70'ŞER AVRO ÖNERİLMİŞ ROMA (A.A) - 29.08.2010 - Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin bugün Roma'ya gelişinin ardından Libya Akademisi'nde İslam ve Yeşil Kitap konusunda yapacağı konuşmaya dinleyici olan katılan yaklaşık 500 hostes kıza 70'şer avro para taahhüdünde bulunulduğu belirtildi. Buluşmaya katılanlardan edinilen bilgilere göre, adayları seçme işini üstlenen Hostessweb ajansı, ödeme için içerde olup bitenlerin dışarı sızdırılmamasını da şart koştu. Ancak Roma La Sapienza Üniversitesi'nde hukuk okuduğunu belirten bir genç kız, Libya Akademisi'nden çıkışında içerde yaşananlara isyan ederek, ''Şoktayım. İnsanlara bu saçmalıkları dinlemek için para ödenmesi, inanılır şey değil. Bir daha böyle bir şeye katılmak istemiyorum'' dedi. İsmini açıklamayan genç kız gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Buluşmaya arkadaşlarımdan duyduğum bir haber üzerine katıldım. Bize İslam ve kadın konusunun ele alınacağı kültürel bir sohbet olacağından söz edilmişti. İçerde yaşananlar ise tam bir saçmalıktı" diye konuştu. Ajans yetkililerinin talimatlarının aksine, basına açıklama yaptığı için 70 avronun büyük olasılıkla kendisine ödenmeyeceğini ifade eden genç kız, ''Ama bu umurumda bile değil. İnsanlar içerde neler olup bittiğini bilmeli. Kaddafi'nin İtalya'ya gelip bizi İslam'ı benimsemeye, Libyalı erkeklerle evlenmemizi söylemeye hakkı yok. Ben içerde söylenenler karşısında doğrusu incindim'' dedi. Genç kız içeride uzun süre ayakta beklediklerini de belirterek, ''Bize hepimiz yerlerimize oturmadığımız sürece Kaddafi'nin salona gelmeyeceği söylendi. Oysa ayakta olmamızın tek bir nedeni vardı: İçerde herkese yetecek denli sandalye olmaması. İki arkadaşımız ayakta beklemekten fenalaştılar'' diye konuştu.