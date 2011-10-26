Kaddafi'yi çöle gömdüler



T24- Sirte şehrinin muhalifler tarafından ele geçirilmesinin ardından canlı yakalanan ancak sonradan öldürülen Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin cesedi günlerdir tutulduğu Misrata'daki soğuk hava deposundan alınarak çölde bilinmeyen bir yere defnedildi.









Oğlu Muttasım ve Kaddafi iktidarının içişleri bakanı Ebubekir Yunus'un cesetleriyle beraber defnedilen Kaddafi'nin mezar yerinin muhtemel saldırıların engellenmesi için gizli tutulduğu açıklandı. Açıklamayı yapan Misrata Askerî Konseyi yetkilisi İbrahim Beytalmal, cenazelerin İslami usullere göre defnedildiğini, cenaze törenine Kaddafi'nin az sayıdaki akrabasıyla resmî görevlilerin katıldığını söyledi. Kaddafi ve oğlu Muttasım'ın ölü bedenlerinin perşembe gününden beri gömülmeksizin bir soğuk hava deposunda bekletilmesi ve halka teşhir edilmesi tepki çekmişti.





Kaddafi'nin son günlerine kadar en yakınında bulunan isimlerden biri olan Libya Devrim Muhafızları'nın başı Mansur Dav, devrik liderin son günlerini Sirte'de sürekli yer değiştirip gizlenerek ve öfke ile melankoli arasında gidip gelerek geçirdiğini söyledi.





Kaddafi ile birlikte yakalanan Dav sorgusunda, "Çatışmaları Kaddafi yönetmiyordu." diye konuşarak, bu görevi oğullarının yerine getirdiğini, Kaddafi'nin hiçbir plan yapmadığını anlattı. Dav, "Kaddafi, durumun ciddiyetinin farkına varamadı. Trablus'un işgal edildiğini söylememize rağmen, Libya halkının hâlâ kendisini sevdiğini düşünüyordu." dedi.





Diğer taraftan Sirte'de bir yakıt deposunda dün akşam meydana gelen patlamada 100'den fazla kişinin öldüğü, yaklaşık 50 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamayla ilgili açıklama yapan Libyalı bir yetkili, patlamanın, onlarca insanın yakıt deposu yakınlarında araçlarına yakıt doldurmak için kuyrukta beklerken meydana geldiğini söyledi.





Öte yandan Cezayir'de yayınlanan Al Shuruk gazetesi, Kaddafi'nin Cezayir'e kaçan eşi Safiye, kızı Ayşe ve oğulları Muhammed ile Hannibal'ın Güney Afrika'ya taşınmayı düşündüğünü iddia etti.



