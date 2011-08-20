-Kaddafi'yi bir bakanı daha terk etti TUNUS (A.A) - 20.08.2011 - Libya'da Muammer Kaddafi yönetiminin bakanlarından biri daha ülkesini terk etti. Libya Petrol Bakanı Omran Abukraa'nın İtalya ziyaretinin ardından Tunus'a geldiği ancak ülkesine dönmediği bildirildi. Reuters'ın haberine göre adı açıklanmayan bir Tunuslu yetkili, Abukraa'nın Temmuz ayında OPEC toplantısı için İtalya'ya gittiğini belirtti. Kaddafi yönetiminin yıllarca Petrol Bakanlığını yapan Shokri Ganem de Kaddafi karşıtlarına katılmıştı. Libya İçişleri Bakanı Nasır El Mobruk Abdullah'ın da hafta başında Mısır'a gittiği açıklanmıştı.