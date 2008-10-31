Kaddafi'yi ABD'den İtalya kurtarmış!

Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, 1986'da ABD tarafından düzenlenen bombardımandan kurtuluşunu İtalya'ya borçlu olduğu ortaya çıktı.



Roma'da Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman Şalgam tarafından açıklanan bilgi, dönemin İtalyan yetkilileri tarafından da doğrulandı.

İtalyan basınına da yansıyan bilgilere göre, ABD'nin 15 Nisan 1986'da Trablus'taki askeri hedeflere ve Kaddafi'nin ikametgahına yönelik bombalı saldırı düzenleyeceği bilgisi, bir gün önceden dönemin İtalya Başbakanı Bettino Craxi tarafından Kaddafi'ye sızdırılmıştı. ABD'nin Kaddafi'ye yönelik operasyonunun da bu sayede son anda fiyaskoyla sonuçlanmış olduğu belirtildi.



Libya Dışişleri Bakanı Şalgam, İtalya Dışişleri Bakanlığında dün katıldığı bir konferansta yaptığı açıklamada, İtalya ile ikili ilişkilerinin sağlam olduğuna değinirken, "Dostlar arasında sır olmaz. İtalya, 14 Nisan 1986'da ABD'nin saldırı düzenleyeceğini Libya'ya haber verdi" demişti.



Şalgam'ın açıklaması, İtalya'nın en kıdemli siyasetçisi Senatör Giulio Andreotti tarafından da teyit edildi. Saldırının olduğu tarihte Craxi'nin diplomatik danışmanı olan Antonio Badini de bugün La Repubblica'ya verdiği demeçte, Şalgam'ı doğrulayarak, "Craxi, İtalya'nın çıkarları doğrultusunda davrandı. Kaddafi öldürülseydi Libya istikrarsızlığa sürüklenirdi. Craxi, bombardımanı engelleyemezdi, ama en azından Kaddafi'nin kurtulmasından emin olmak istemişti" diye konuştu.



Roma'da 1986'da CIA yetkilisi olarak görev yapan Vincent Cannistraro ise Corriere della Sera'da yayımlanan demecinde, ABD'nin Libya'ya karşı düzenlenen operasyona ilişkin İtalya'yı önceden bilgilendirmediğini savunarak, "İtalya, Araplarla aşırı dostluktan dolayı o dönemde bizim için güvenilmez bir ülkeydi. İtalyan yetkililer Libya'ya ancak genel bir uyarıda bulunmuş olabilirler" dedi. Emekli CIA ajanı Cannistraro'ya göre de 1986'da ABD'nin, Başkan Ronald Reagan'ın kararıyla düzenlediği Libya operasyonu Kaddafi'i ortadan kaldırmayı amaçlıyordu.



15 Nisan 1986 gecesi 45 ABD savaş uçağıyla 12 dakikada düzenlenen bombalama operasyonunda, 6 farklı hedefe karşı 232 bomba ve 48 füze kullanılmıştı.

