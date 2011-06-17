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Dünya

KADDAFİ'YE 'TECAVÜZÜ' SUÇLAMASI WASHINGTON (A.A)

17 Haziran 2011 12:27

-KADDAFİ'YE 'TECAVÜZÜ' SUÇLAMASI WASHINGTON (A.A) - 17.06.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Libya lideri Muammer Kaddafi güçlerini, tecavüzü ve kadına karşı şiddeti bir "savaş yöntemi" olarak kullanmakla suçladı. Clinton yayımladığı bildiride, "Kaddafi güçleri ve bölgedeki diğer grupların, kadına karşı şiddeti ve tecavüzü bir savaş yöntemi olarak kullanarak halkı bölmeye çalıştıklarını" belirtti ve ABD'nin bu durumu şiddetle kınadığını kaydetti. Clinton, "Libya'da tecavüzün büyük ölçüde yaygın olduğuna dair bilgilerin ABD'yi derinden kaygılandırdığını" ifade ederek, "birçok cesur kadının başlarına gelen bu korkunç hoyratlığı anlattığını" vurguladı. Clinton, sorumluların adalet önüne çıkarılması için titiz bir soruşturmanın gerekli olduğunu kaydetti. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Luis Moreno Ocampo, Libya'da işlenen suçlarla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde Kaddafi'nin ülkesindeki çatışmalar sırasında askerlere, kadınlara tecavüz etmeleri için Viagra hapı verdirip verdirmediğini araştırdığını söylemişti. Ocampo, Libya'da hükümetin, Viagra tarzı ilaçlar satın aldığını doğrulayan bazı tanıklar bulunduğunu da belirtmişti.

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