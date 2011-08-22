Kaddafi'ye ölümüne sadakat

T24 - Trablus’ta kontrolü ele geçiren muhalifler kentte Kaddafi'yi arıyor. İki oğlu dün ele geçirilirken ilginç olaylar yaşandı. Koruması Kaddafi'nin büyük oğlunun sağ ele geçirilmesini istemedi.



Libya'da 6 aydır süren iç savaşta sona yaklaşıldığı yorumları yapılıyor. Kaddafi'nin kalesi Trablus'ta kontrol büyük oranda muhaliflerin eline geçti.



Sokak sokak başkenti ele geçirmeye devam eden muhalifler, bugün kameraların karşısına geçerek duruma ilişkin açıklamalar yaptı.



Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı, Libya’daki vizyonlarının barış ve adaleti sağlamak, hukukun üstünlüğünün temel alındığı yeni bir hükümet oluşturmak olduğunu söyledi.



Başkan, Kaddafi’nin oğlullarından Seyfülislam ve Muhammed El Kaddafi'nin de muhalif güçlere teslim olduğunu açıkladı. Gazetecilerin 'Neden göstermiyorsunuz?' sorularını ise yanıtsız bıraktı.





'MUHAMMED KADDAFİ'Yİ KORUMASI YARALADI'



Başkan Gazetecilerin, "Kaddafi’nin rejim karşıtı olarak bilinen oğullarından Muhammer Muhammed Kaddafi’nin muhaliflerin koruması altında mı?" olarak yönettikleri soruya, "Böyle bir şey söz konusu değil" yanıtını verdi. Ayrıca Muhammer Muhammed Kaddafi’nin bir koruması tarafından ateş edilerek yaralandığı bilgisinin de kendilerine geldiğini söyledi.





KADDAFİ'NİN YERİ BİLİNMİYOR



Kaddafi'nin Bab El Aziziye adlı karargahının önünde çatışmaların devam ettiği ve muhaliflerin karargaha girmeye çalıştığı haberleri gelirken ABD ve İngiltere'den Kaddafi'nin nerede olduğunun bilinmediği, açıklamaları geldi.





'KADDAFİ YANLILARI YENİ HÜKÜMETTE YER ALABİLİR'



Muhalifler, Kaddafi’ye bağlı güçlerin isimlerinin üstünün çizilmediğini yeni kurulacak hükümetin de parçası olabileceklerini açıkladı. Ayrıca,Yapılan açıklamada, Kaddafi’nin daha fazla kaçamayacağını ve tutuklanıp yargı önüne çıkması gerektiği söylendi.





