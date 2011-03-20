-KADDAFİ'YE İNSAN KALKANI KAHİRE (A.A) - 19.03.2011 - Libya resmi haber ajansı, başkent Trablus'ta ambulansların, koalisyon güçlerinin bombardımanı sonucu yaralanan sivillere yardıma yetişmeye çalıştığını duyurdu. Devlet televizyonu da sivil hedeflerin vurulduğunu öne sürerken, Misrata ve Libya'nın batısına hizmet veren yakıt tanklarının vurulduğunu duyurdu. Öte yandan Libya lideri Muammer Kaddafi'nin başkent Trablus'taki ikametgahı "Bab el Aziziye"nin çevresinde "insan kalkanı oluşturulduğu" bildirildi. İkametgah çevresinde binlerce kişinin toplandığı, burada havaya ateş açıldığı, sloganlar atıldığı bildirildi.