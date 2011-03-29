-KADDAFİ'YE DAHA FAZLA YAPTIRIMI DÜŞÜNECEKLER LONDRA (A.A) - 29.03.2011 - İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Libya'daki Kaddafi rejimine daha fazla yaptırımı düşünme konusunda diplomatların karar aldığını belirtti. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı Uluslararası Libya Konferansından sonra açıklamada bulunan Hague, Kaddafi'ye cezasız kalmayacağı ve sivillere saldıramayacağına ilişkin açık mesaj göndermek için diplomatların, ''rejimle ilişkili bireylere ve kuruluşlara daha fazla yaptırım uygulanmasını düşünme konusunda karara vardığını'' bildirdi. Olası yaptırımların BM'de ve bölgesel örgütlerde takip edileceğini belirten Hague, ne tür yaptırımlar uygulanabileceği konusunda ayrıntılı bilgi vermedi. Hague, toplantıda Libyalı muhalifleri silahlandırmanın görüşülmediğini de söyledi. Katar'ın, Libya petrolünü satmayı kolaylaştırma teklifinde bulunduğunu ifade eden Bakan Hague, bu tür satışların BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu olacağını belirtti. Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe de Libyalı muhaliflere askeri yardım yapılması meselesini müttefikleriyle görüşmeye hazır olduklarını açıkladı. Juppe, yine de bu konunun kısa süre önce Libya ile ilgili alınan BM kararlarında öngörülmediğini vurguladı. Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Libya lideri Albay Muammer Kaddafi'nin ülkesinden ayrılması için, ''oybirliğinin'' bulunduğunu açıkladı.