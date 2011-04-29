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Dünya

Kaddafi'ye bağlı güçler Tunus kenti Dehiba'ya saldırdı

Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçler, sınırdaki Tunus kenti Dehiba'ya saldırdı.

29 Nisan 2011 03:00

T24 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçler, sınırdaki Tunus kenti Dehiba'ya saldırdı.




Libya lideri Muammer Kaddafi’ya bağlı birliklerle Tunus askerleri arasında çatışma çıktı. Reuters haber ajansının verdiği habere göre Kaddafi güçleri, sınırın Tunus tarafındaki Dehiba kasabası top ve hafif silahlarla saldırıya geçti.

Ajansa konuşan bir görgü tanığı TSİ 10:30 sularında Libya ve Tunus askerleri arasındaki çatışmaların kasaba merkezinde devam ettiğini söyledi.

Görgü tanıkları, Kaddafi güçlerinin hafif ve ağır silahlarla saldırdığını belirtti.

Tanıklar, kentin merkezinde 2 saat kadar önce Tunus askerleriyle şiddetli çatışmalar başladığını, Kaddafi güçlerinin sınır kapısı yakınındaki Dehiba'da mevzilenen Libyalı muhaliflere saldırdığını söyledi.

Bir tanık, top mermilerinin Dehiba'daki evlere isabet ettiğini, bir kadının öldüğünü ifade etti.

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