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Dünya

KADDAFİ'YE BAĞLI GÜÇLER MİSRATA'YI BOMBALADI BİNGAZİ/WASHİNGTON (A.A)

27 Mart 2011 11:08

-KADDAFİ'YE BAĞLI GÜÇLER MİSRATA'YI BOMBALADI BİNGAZİ/WASHİNGTON (A.A) - 27.03.2011 - Libya'nın Misrata kentinde, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin dün düzenlediği "yoğun bombardımanda" en az 3 kişinin öldüğü bildirildi. Muhaliflerin adını açıklamak istemeyen bir sözcüsü, "Kaddafi güçlerinin her gün olduğu gibi Misrata'yı körü körüne bombaladıklarını ve askerlerinin halka korku salmaya devam ettiğini, ölü ve yaralıların olduğunu" söyledi. Sözcü, Kaddafi yanlısı güçlerin Misrata'nın batı girişindeki evleri "zorla boşalttıklarını", "kentin tehlike altında olduğunu, halkı korumak için uluslararası toplumun acilen müdahale etmesini istediklerini" belirtti. Bir doktor ise AFP'ye yaptığı açıklamada, dün üç kişinin öldüğünü, kentte toplam ölü sayısının 117'ye ulaştığını kaydetti. Öte yandan, Pentagon, koalisyon uçaklarının son 24 saatte 160 sorti yaptığını açıkladı. Bu uçuşların 96'sının hava saldırısı olduğu, diğer uçuşların ise uçuşa yasak bölgeyi denetlemek amacıyla düzenlendiği belirtildi. Son 24 saatte hiçbir Tomahawk füzesinin atılmadığı bildirildi.

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