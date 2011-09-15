-Kaddafi'ye "pes et" çağrısı TRABLUS (A.A) - 15.09.2011 - İngiltere Başbakanı David Cameron, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi ve yandaşlarına "Herşey bitti, pes edin" diye seslendi. Libya'nın başkenti Trablus'a giden Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve İngiltere Başbakanı David Cameron, Ulusal Geçiş Konseyi liderleri ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Cameron, BM Güvenlik Konseyi'nde görüşülen yeni tasarının onaylanması halinde İngiltere'nin Libya'nın dondurulmuş varlıklarından 12 milyar sterlinlik bir bölümü üzerindeki dondurma kararını kaldıracaklarını söyledi. Cameron ayrıca, İngiltere'nin Kaddafi'nin yakalanmasına yardım edeceğini belirterek, "Kaddafi'yi bulmanıza ve onu adalete teslim etmenize yardım edeceğiz" diye konuştu. Libyalıların kendilerinden en çok ne istediğine önem verdiklerini kaydeden Cameron, şunları söyledi: "Arap Baharı'nın, Arap Yazı'na dönüşebileceği bir andayız ve diğer ülkelerde de demokrasi yolunda ilerlemeler görüyoruz" İngiltere Başbakanı Cameron, NATO'nun misyonunun, Libyalıları korumak adına "gerekli olduğu kadar süreceğini" vurguladı. -Sarkozy ziyaretini Suriye'ye adadı- Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy de Libya ziyaretini "özgür bir Suriye'yi umut edenlere" adadığını söyledi. Sarkozy, "Suriyeli gençlerin de Libya'dakilerle aynı şansa sahip olmasını arzu ediyorum" dedi. Devrik Libya lideri Kaddafi'yi "tehlike" olarak nitelendiren ve "Tamamlanması gereken bir iş var" diyen Sarkozy, aranan Libyalıları barındırmayacağı konusunda Nijer'e "güvendiğini" de ifade etti. Sarkozy, Nijer'de yapılan son seçimlerin demokratik olduğunu vurguladı ve Nijerli liderlerin uluslararası hukuka uyacaklarından şüphe etmek için bir neden olmadığını söyledi. Fransa'nın Libya'ya yardımı konusunda "hesap, anlaşma yapılmadığını ve iltimas gösterilmediğini" belirten Sarkozy, "Bunu yaptık çünkü doğru olan buydu" diye konuştu. "Ulusal Geçiş Konseyi'ne geleceği inşa edecek olanların, biz değil Libyalılar olduğunu söyledik" diyen Sarkozy, liderlerini Libyalıların kendilerinin seçeceğini belirtti. Konseyden "birliğini" korumasını da isteyen Sarkozy, "konseyin en değerli varlığı olan bu birliğin seçimlerin yapılmasını ve Anayasa'nın oluşturulmasını sağlayacağını" ifade etti. Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil ise, muhalifler lehine Libya'daki çatışmalara müdahale eden müttefiklerin yeni anlaşmalarda önceliğe sahip olacağını söyledi. Abdülcelil, anlaşmaların şeffaf olacağını belirterek, devam eden meşru sözleşmelere bağlı kalacaklarını ancak bazılarının mali yolsuzluklar nedeniyle yeniden gözden geçirilebileceğini ifade etti. Sarkozy ve Cameron, bugün Libya'nın Bingazi kentine de gidecek.