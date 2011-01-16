T24 LogoT24 Logo
Dünya

KADDAFİ: TUNUS HALKI ACELE ETTİ RABAT (A.A)

16 Ocak 2011 11:15

-KADDAFİ: TUNUS HALKI ACELE ETTİ RABAT (A.A) - 16.01.2011 - Libya Lideri Muammer Kaddafi, komşu Tunus'ta kan dökülmesi ve kanunsuzluğun, ''Tunus halkının, devlet başkanlarından kurtulmak için çok acele etmesi'' sebebinden dolayı olduğunu söyledi.  Jana ajansının haberine göre Kaddafi, Tunus'taki olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, Tunus'ta olanlardan çok üzüntü duyduğunu ifade etti.  Libya'nın 1969 yılından bu yana lideri olan Kaddafi, ''Tunus şimdi korku içinde yaşıyor. Aileler yataklarında öldürülebilir. Bolşevik ya da Amerikan devriminde olduğu gibi vatandaşlar sokaklarda öldürüldü; ne için? Zeynelabidin'i değiştirmek için mi? 3 yıl sonra istifa edeceğini size söylemedi mi? 3 yıl sabredin, oğlunuz hayatta kalsın'' diye konuştu.   Tunus'u 23 yıldır yöneten Devlet Başkanı Zeynelabidin bin Ali, haftalarca süren protestoların ardından istifa etmişti. Bin Ali, protestoları yatıştırmak amacıyla görev süresi 2014 yılında dolduğunda yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24