-KADDAFİ: TUNUS HALKI ACELE ETTİ RABAT (A.A) - 16.01.2011 - Libya Lideri Muammer Kaddafi, komşu Tunus'ta kan dökülmesi ve kanunsuzluğun, ''Tunus halkının, devlet başkanlarından kurtulmak için çok acele etmesi'' sebebinden dolayı olduğunu söyledi. Jana ajansının haberine göre Kaddafi, Tunus'taki olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, Tunus'ta olanlardan çok üzüntü duyduğunu ifade etti. Libya'nın 1969 yılından bu yana lideri olan Kaddafi, ''Tunus şimdi korku içinde yaşıyor. Aileler yataklarında öldürülebilir. Bolşevik ya da Amerikan devriminde olduğu gibi vatandaşlar sokaklarda öldürüldü; ne için? Zeynelabidin'i değiştirmek için mi? 3 yıl sonra istifa edeceğini size söylemedi mi? 3 yıl sabredin, oğlunuz hayatta kalsın'' diye konuştu. Tunus'u 23 yıldır yöneten Devlet Başkanı Zeynelabidin bin Ali, haftalarca süren protestoların ardından istifa etmişti. Bin Ali, protestoları yatıştırmak amacıyla görev süresi 2014 yılında dolduğunda yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.