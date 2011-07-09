-KADDAFİ: REJİM DÜŞMEYECEK TRABLUS (A.A) - 08.07.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, rejimin düşmeyeceğini söyledi ve NATO'ya, güçlerine karşı saldırılarını durdurması çağrısında bulundu. Kaddafi, Sebha kasabasında toplanan yandaşları önünde yayınlanan sesli mesajında, "Libya'da rejim düşmeyecek. Rejim Kaddafi'ye değil halka dayanıyor. NATO bu ülkede rejimi düşürebileceğini sanıyorsa aldanıyor" dedi. Kaddafi, "bu rejimin Kaddafi'nin değil halkın rejimi olduğunu, bu halkın bir karış toprağı bile vermeyeceğini ve istilacılara boyun eğmeyeceğini" söyledi. "Savaşı Avrupa'ya taşıma" tehdidini yineleyen Kaddafi, "Tek seçek direniştir, biz kendi ülkemizdeyiz, sizin savaş makinanızden korkmuyoruz" şeklinde konuştu. Kaddafi, NATO güçlerinin saldırılarına son vermesi ve sorunlarını "kendi başına" çözmeleri için Libyalıları bırakması gerektiğini söyledi.